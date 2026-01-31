La U anuncia querellas contra los cuatro detenidos en los graves incidentes del duelo entre la U y Audax en el Nacional

Las amenazas de la barra brava de la U se concretaron. Tras el castigo que le impuso la ANFP a más de tres mil personas, entre ellas varios integrantes de los ultras de Universidad de Chile, se produjeron graves incidentes en la galería sur del Estadio Nacional.

“Vamos a suspender si es necesario. No solo los partidos de la U, sino que todos los partidos del fútbol chileno, ya que todos los clubes viven la misma situación. La ANFP es una mafia y los clubes más grandes son cómplices”, fue lo que postearon los barristas en sus redes durante la semana.

Y desde el inicio del encuentro, lo intentaron. Una veintena de seguidores de la U ingresaron a la grada y comenzaron a prender bengalas. Luego, tras la presencia de guardias y carabineros, cruzaron al codo de Andes Sur y allí encendieron fuego a los asientos, cuando se estaba jugando el minuto 54 del partido ante Audax Italiano.

Diez minutos después y tras la intervención de la policía, hubo varios detenidos y una rápida respuesta de la U: iniciará acciones judiciales contra estas personas. “Universidad de Chile presentará querellas en contra de los al menos cuatro detenidos por daños en el contexto de Ley de Violencia en los Estadios y en contra de todas las personas que sean identificadas por nuestro sistema biométrico”, comunicó la concesionaria estudiantil.

Por su parte, el entrenador de los itálicos -Gustavo Lema- entregó su visión de lo que pasó en el coloso ñuñoíno. “Creo que las autoridades de ver visto algún incidente grave lo hubieran suspendido. Tuvimos suerte con el viento, porque el humo negro no vino para el campo y se pudo reanudar. Estamos hablando mucho de suerte y eso no está bueno”, remarcó.

Mira el comunicado de la U: