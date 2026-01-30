SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Tras amenazas de la barra: autoridades le exigen más medidas de seguridad a la U para su debut ante Audax en el Nacional

    Los barristas azules emitieron un comunicado donde advierten que buscarán suspender el partido de este viernes, tras el castigo que le impuso la ANFP al club. Habrá 100 guardias más, revela el Delegado Presidencial. Mientras que el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, reclama: "Vivimos amenazados y ahora es por una barra".

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Los hinchas de la U, en el último Superclásico (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Vamos a suspender si es necesario. No solo los partidos de la U, sino que todos los partidos del fútbol chileno, ya que todos los clubes viven la misma situación. La ANFP es una mafia y los clubes más grandes son cómplices”.

    Esa fue parte de la amenaza que la barra brava de Universidad de Chile lanzó por redes sociales a tan solo horas de que el equipo estudiantil debute en la Liga de Primera 2026 ante Audax Italiano, este viernes a las 20.00 en el Estadio Nacional.

    Amenazas que llega después del castigo que le impuso la ANFP a cerca de 3.200 hinchas que se ubicaron en la galería norte del estadio Santa Laura, en el compromiso ante Coquimbo Unido, en la temporada pasada, y desde donde se lanzaron fuegos artificiales y se colgaron lienzos no autorizado.

    “O entramos todos o no entra ninguno”, se pudo leer en la manifestación de los ultras azules. Y de inmediato esto encendió las alarmas en las autoridades pertinentes. La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana no dudó en cambiar la calificación del partido y ahora el encuentro entre la U y Audax Italiano será clase A, como los Superclásicos, y no B como estaba estipulado en un principio.

    “Esto significa que se abrirán las puertas del estadio a las 17 horas, tres horas antes del inicio del evento (20 horas). Además de todo el resguardo de carabineros, habrá 550 guardias privados que van a estar cautelando que todo ocurra de manera normal y segura”, afirmó el Delegado Presidencial Metropolitano (s), Andrés Hidalgo, a El Deportivo.

    El número de vigilantes aumentó en un centenar y se mantuvo el aforo en 45 mil personas, las cuales inaugurarán el sistema de reconocimiento facial que implementó Azul Azul. Además, se cortará el tránsito vehicular desde las 14 horas en las inmediaciones del recinto ñuñoíno. Tampoco habrá venta de alcohol en los alrededores y, según Hidalgo, los elementos de animación de la barra “están debidamente inscritos y además tienen responsables conocidos”.

    Se esperan 45 mil personas este viernes. Foto: Prensa Azul Azul.

    Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa: “Otra vez vivimos amenazados, ahora por una barra”

    Pese a las medidas anunciadas, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, llamó a una mejor coordinación entre las autoridades para los partidos que se jueguen en la comuna e hizo una dura denuncia contra las dirigencias de los clubes.

    “El Estadio Nacional requiere urgente una estrategia distinta. Otra vez vivimos amenazados, ahora por una barra de un equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque no cumplieron la ley y tiraron fuegos artificiales, ilegales y fueron sancionados", expresó el edil a La Tercera.

    “El problema es que todos están preocupados por si se puede o no hacer un partido de fútbol, simplemente porque los delincuentes le ganan al Estado. Acá se sabe quiénes tiran fuegos artificiales, porque hay cámaras dentro del estadio. Lo raro -o lo loco- es que paguen todos los hinchas de un club importante como Universidad de Chile, por el hecho de que unos pocos delincuentes hagan lo que quieran dentro del estadio. Los clubes deben perseguirlos y querellarse contra ellos, para que nunca más puedan ingresar a un recinto deportivo”, añadió.

    Preocupación que también alcanzó la interna de la oncena de La Cisterna. La directiva de la concesionaria laica sabe que la suspensión o la cancelación puede generar consecuencias deportivas y económicas considerables. No solo por el castigo que arrastra desde los incidentes en Avellaneda, por lo cual jugarán a estadio cerrado en la Copa Sudamericana, sino también por la nueva política de la ANFP que es jugar sí o sí todos los partidos tras el acuerdo alcanzado con TNT Sports, por lo que no les temblará la mano en programar a puertas cerradas si hay desórdenes en las gradas, o los alrededores de los recintos deportivos.

    Por lo mismo, el mensaje del entrenador de Universidad de Chile, Francisco “Paqui” Meneghini, fue un llamado a la calma. “Lo que quiero es que el partido se juegue con normalidad y creo que es lo que quiere la gran mayoría del público, pero desconozco internamente lo que sucede, pero quiero que el partido se juegue y tengamos el apoyo de nuestra gente”, afirmó. “Como equipo queremos que los partidos se jueguen, parece una obviedad decirlo, pero es así. Necesitamos que los partidos se jueguen, nos preparamos para que los partidos se jueguen, con nuestra gente. Eso es lo que buscamos”, concluyó.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileANFPDelegación PresidencialEstadio SeguroEstadio NacionalÑuñoaLiga de PrimeraSebastián SichelAndrés Hidalgo

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

