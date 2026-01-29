Paqui Meneghini responde a las amenazas de la barra brava de la U: “Quiero que el partido se juegue con normalidad”

La previa del duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano, que abrirá la temporada 2026 de la Liga de Primera este viernes, se vive en un clima de tensión. El castigo que le aplicó la ANFP a cerca de 3.200 hinchas azules por los incidentes vividos ante Coquimbo Unido en el estadio Santa Laura, provocó una violenta reacción de la barra brava de los estudiantiles.

A través de un comunicado, Los de Abajo amenazaron con suspender el encuentro “si es necesario”, porque -para ellos- el partido no se puede jugar “sin la gente incondicional”. Advertencia que no cayó bien en el Centro Deportivo Azul y que fue rechazada por el técnico laico, Francisco Meneghini.

“ Lo que quiero es que el partido se juegue con normalidad y creo que es lo que quiere la gran mayoría del público , pero desconozco internamente lo que sucede, pero quiero que el partido se juegue y tengamos el apoyo de nuestra gente”, afirmó el estratega.

Luego añadió que “como equipo queremos que los partidos se jueguen, parece una obviedad decirlo, pero es así. Necesitamos que los partidos se jueguen, nos preparamos para que los partidos se jueguen, con nuestra gente. Eso es lo que buscamos”.

Además, Paqui recordó que la institución ya está castigada por la violencia vivida en Avellaneda. “Es el primer partido de la temporada, ya el club está sancionado a nivel internacional y el partido con Palestino por la Copa Sudamericana es sin público. Es vital el apoyo de nuestra gente, que podamos cuidar la localía y ojalá todos los hinchas de la U puedan aportar su granito de arena alentando, tanto de visita como de local, pero especialmente, los de local”, enfatizó.

Sin Marcelo Díaz en la oncena inicial

Hablando de fútbol, Meneghini ya probó una oncena titular para enfrentar a los itálicos. Y en ella, no está Marcelo Díaz. “Converso mucho con los referentes en el día a día, son jugadores con mucha experiencia y tienen claro que el equipo está por sobre todo. la U está primero. Son un ejemplo para los jugadores jóvenes y eso facilita todo, porque entrenan bien y compiten bien. Entienden que lo más importante para todos es el bien del equipo”, expresó.

Luego, sobre el rival, detalló que “es un rival complicado que terminó bien con este entrenador la temporada pasada, ha tenido refuerzos, han cambiado un poco el ataque, es un equipo compacto, corto para defender y en el ataque, suma mucha gente en el campo rival”.

Por último, Paqui anunció que Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero pueden jugar juntos. “Están entrenando muy bien los tres. Estamos desarrollando distintas variantes. Cada uno aporta cosas distintas. Pueden jugar juntos. Llevamos poco tiempo trabajando juntos, pero en una línea muy positiva”, concluyó.