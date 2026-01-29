SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Paqui Meneghini responde a las amenazas de la barra brava de la U: “Quiero que el partido se juegue con normalidad”

    El entrenador de los azules llamó a la hincha universitaria a "cuidar la localía" y les recordó que ya jugarán sin público en la Copa Sudamericana.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Meneghini habló en la previa del duelo de la U ante Audax. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    La previa del duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano, que abrirá la temporada 2026 de la Liga de Primera este viernes, se vive en un clima de tensión. El castigo que le aplicó la ANFP a cerca de 3.200 hinchas azules por los incidentes vividos ante Coquimbo Unido en el estadio Santa Laura, provocó una violenta reacción de la barra brava de los estudiantiles.

    A través de un comunicado, Los de Abajo amenazaron con suspender el encuentro “si es necesario”, porque -para ellos- el partido no se puede jugar “sin la gente incondicional”. Advertencia que no cayó bien en el Centro Deportivo Azul y que fue rechazada por el técnico laico, Francisco Meneghini.

    Lo que quiero es que el partido se juegue con normalidad y creo que es lo que quiere la gran mayoría del público, pero desconozco internamente lo que sucede, pero quiero que el partido se juegue y tengamos el apoyo de nuestra gente”, afirmó el estratega.

    Luego añadió que “como equipo queremos que los partidos se jueguen, parece una obviedad decirlo, pero es así. Necesitamos que los partidos se jueguen, nos preparamos para que los partidos se jueguen, con nuestra gente. Eso es lo que buscamos”.

    Además, Paqui recordó que la institución ya está castigada por la violencia vivida en Avellaneda. “Es el primer partido de la temporada, ya el club está sancionado a nivel internacional y el partido con Palestino por la Copa Sudamericana es sin público. Es vital el apoyo de nuestra gente, que podamos cuidar la localía y ojalá todos los hinchas de la U puedan aportar su granito de arena alentando, tanto de visita como de local, pero especialmente, los de local”, enfatizó.

    Sin Marcelo Díaz en la oncena inicial

    Hablando de fútbol, Meneghini ya probó una oncena titular para enfrentar a los itálicos. Y en ella, no está Marcelo Díaz. “Converso mucho con los referentes en el día a día, son jugadores con mucha experiencia y tienen claro que el equipo está por sobre todo. la U está primero. Son un ejemplo para los jugadores jóvenes y eso facilita todo, porque entrenan bien y compiten bien. Entienden que lo más importante para todos es el bien del equipo”, expresó.

    Luego, sobre el rival, detalló que “es un rival complicado que terminó bien con este entrenador la temporada pasada, ha tenido refuerzos, han cambiado un poco el ataque, es un equipo compacto, corto para defender y en el ataque, suma mucha gente en el campo rival”.

    Por último, Paqui anunció que Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero pueden jugar juntos. “Están entrenando muy bien los tres. Estamos desarrollando distintas variantes. Cada uno aporta cosas distintas. Pueden jugar juntos. Llevamos poco tiempo trabajando juntos, pero en una línea muy positiva”, concluyó.

    Más sobre:La UFrancisco MeneghiniUniversidad de ChileUniversidad de Chile vs Audax ItalianoLiga de PrimeraCampeonato Chileno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming

    Por avance de investigación: fiscal dice que habría más delitos para imputar a Vivanco y que buscarán reformalizar

    Cinco empresas están en carrera por la licitación para diseñar la ampliación del aeropuerto de Santiago

    Ministerio de Salud advierte de nuevo lote de fórmula infantil afectado por toxina

    Toledo, alcalde de Puente Alto: “La gestión de Boric en seguridad fue deficiente”

    Pacto para presidir la Cámara: tentación de la derecha ahora amenaza con quebrar alianza de la antigua Concertación

    Lo más leído

    1.
    Golpe para Gustavo Álvarez: selección de Perú se inclina por Mano Menezes como su nuevo técnico

    Golpe para Gustavo Álvarez: selección de Perú se inclina por Mano Menezes como su nuevo técnico

    2.
    El repentino giro de Colo Colo en torno al futuro de Cristián Zavala tras una oferta de Coquimbo

    El repentino giro de Colo Colo en torno al futuro de Cristián Zavala tras una oferta de Coquimbo

    3.
    “A mí no me gusta”: Marcelo Díaz reprueba el regreso de Marcelo Morales a la U tras el paso del lateral por la MLS

    “A mí no me gusta”: Marcelo Díaz reprueba el regreso de Marcelo Morales a la U tras el paso del lateral por la MLS

    4.
    Vélez Sarsfield explica el portazo que dio a Colo Colo por Diego Valdés: “La oferta por el jugador fue algo irrisorio”

    Vélez Sarsfield explica el portazo que dio a Colo Colo por Diego Valdés: “La oferta por el jugador fue algo irrisorio”

    5.
    Paula Navarro, la DT chilena que llegó a Nacional: “Dicen que quiero dirigir a la Roja, pero me gustaría asumir Uruguay”

    Paula Navarro, la DT chilena que llegó a Nacional: “Dicen que quiero dirigir a la Roja, pero me gustaría asumir Uruguay”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    Horario y dónde ver a Alcaraz vs. Zverev por la semifinal del Australian Open 2026

    Horario y dónde ver a Alcaraz vs. Zverev por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    Por avance de investigación: fiscal dice que habría más delitos para imputar a Vivanco y que buscarán reformalizar
    Chile

    Por avance de investigación: fiscal dice que habría más delitos para imputar a Vivanco y que buscarán reformalizar

    Ministerio de Salud advierte de nuevo lote de fórmula infantil afectado por toxina

    Toledo, alcalde de Puente Alto: “La gestión de Boric en seguridad fue deficiente”

    Cinco empresas están en carrera por la licitación para diseñar la ampliación del aeropuerto de Santiago
    Negocios

    Cinco empresas están en carrera por la licitación para diseñar la ampliación del aeropuerto de Santiago

    Grupo Penta invertirá US$58 millones en proyecto de packing frutícola en Paine

    Ganancias de los bancos subieron a cerca de US$6.000 millones el 2025

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla
    Tendencias

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    Paqui Meneghini responde a las amenazas de la barra brava de la U: “Quiero que el partido se juegue con normalidad”
    El Deportivo

    Paqui Meneghini responde a las amenazas de la barra brava de la U: “Quiero que el partido se juegue con normalidad”

    Rendimiento deportivo y amenazas de la barra: los temores cruzados de la U antes del debut ante Audax Italiano

    Visita del COI y garantías estatales: la ruta de Santiago para ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming
    Cultura y entretención

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming

    La Moneda, la Biblioteca Nacional y los museos: los panoramas para el primer Día de los Patrimonios en Verano

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción

    Marie Mateo, abogada: “Hoy la migración se ha convertido en un instrumento de confrontación política e identitaria en España”
    Mundo

    Marie Mateo, abogada: “Hoy la migración se ha convertido en un instrumento de confrontación política e identitaria en España”

    Aseguran que Trump consideraría atacar a Irán para inspirar nuevas protestas antigubernamentales

    Informe de Médicos Sin Fronteras denuncia alarmante aumento de la violencia sexual y de género en capital de Haití

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó