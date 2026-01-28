SUSCRÍBETE POR $1100
    El tridente soñado de la U se volvió un dolor de cabeza para Meneghini a horas del debut azul en la Liga de Primera

    La falta de fútbol de Lucero, la extraña ausencia de Rivero y la idea de que Vargas juegue por las bandas tienen a los azules sin una referencia de área para su estreno ante Audax Italiano.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Fotos: Photosport

    Las llegadas de Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero a Universidad de Chile generaron altas expectativas en sus hinchas. La discusión se centra, de hecho, en si la combinación constituye el mejor ataque del fútbol chileno. Sin embargo, a solo horas del debut de los azules en la Liga de Primera, el ‘tridente soñado’ se volvió un dolor de cabeza para el cuadro estudiantil.

    La extraña situación de Rivero llevó las primeras dudas al Centro Deportivo Azul. El uruguayo había arrancado como titular en el esquema del entrenador Paqui Meneghini, pero se dobló el tobillo derecho en la estrepitosa caída ante Universitario de Perú y la dolencia se complicó más de la cuenta.

    El ariete volvió a entrenar de manera diferenciada durante la jornada de este martes. El lunes no asistió al CDA pues se realizó exámenes médicos. Está en duda para el duelo de este viernes, ante Audax Italiano, a las 20 horas.

    Lucero sin fútbol y Vargas... ¿por la banda?

    El natural reemplazo de Rivero debiese ser Lucero, pero el atacante argentino no está en forma para ingresar desde el primer minuto, ya que, tal como lo reveló en su llegada, está faltó de fútbol y algo lejos del nivel futbolístico de sus compañeros. “Con pelota hemos hecho muy poco en realidad. En la parte física estoy bien y me falta un poco más con pelota para ponerme a la par de mis compañeros”, fueron sus palabras.

    Las cuales fueron ratificadas por Paqui en TNT Sports. “Lucero jugó su último partido de titular en octubre, después se mantuvo entrenando e ingresó. Físicamente está impecable, pero no es lo mismo hacerlo solo a estar con el equipo“, detalló el dueño del buzo académico.

    La otra alternativa es que Eduardo Vargas vuelva a su puesto natural, pero el estratega transandino lo ve más como un extremo por la izquierda y por ahora no hay indicios que varíe el esquema presentado en la estrepitosa caída ante Universitario, en Lima, (un 4-2-3-1) ni que mueva a Lucas Assadi a una posición más adelantada (como lo hacía el semestre pasado).

    La idea con Lucas es que juegue como mediapunta, para que luego pueda ir interpretando los espacios que generemos. Queremos que participe más del juego. Estamos intentando que haga más cosas, es un jugador que puede hacer más cosas bien. La idea es que desde ese lugar encuentre sociedades con Javi (Altamirano) y con Charles (Aránguiz), por eso fue esa idea”, fue la explicación de Meneghini para las nuevas funciones del canterano que es buscado por varios clubes extranjeros.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileOctavio RiveroEduardo VargasJuan Martín LuceroCampeonato ChilenoLiga de PrimeraPaqui Meneghini

