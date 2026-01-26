SUSCRÍBETE POR $1100
    Desde el cambio de esquema, al rol de Assadi: las interrogantes que dejó el reprobado primer examen de Meneghini en la U

    La nueva Universidad de Chile, post Gustavo Álvarez, arrancó en cancha con un feo tropezón en Perú. Si bien se trata del primer encuentro del año, despertó algunas inquietudes. El ex DT de O'Higgins optó por otro diseño táctico y nuevas posiciones para algunos jugadores, sobre todo en ataque.

    Carlos Tapia 
    Carlos Tapia
    Las interrogantes que dejó el reprobado primer examen de Paqui Meneghini en la U. Foto: @udechile

    Se trató del primer partido del año, recién saliendo de la pretemporada. Cualquier análisis respecto a la desafortunada expedición de Universidad de Chile en Perú debe considerar ese factor. De todas maneras, fue inevitable la preocupación que despertó en los hinchas, reflejado en las redes sociales, el desempeño mostrado por los azules ante Universitario, en el marco de la Noche Crema. En un estadio Monumental de Lima prácticamente repleto, el tricampeón peruano le pasó por encima a la U, a menos de una semana del estreno por los puntos ante Audax Italiano, subiendo el telón de la Liga de Primera.

    "Entiendo la reacción de la gente porque es un equipo grande, pero vamos a llegar bien porque veo cómo estamos trabajando. Vamos a llegar al partido con Audax con muchos entrenamientos donde hemos mejorado muchos detalles”, analizó Francisco Meneghini tras el tropezón en la capital incaica. El amistoso del sábado fue el estreno en sociedad de Paqui al mando de los laicos, luego de la suspensión del duelo con Racing, en Concepción. Evidentemente, no fue el esperado. Más allá del resultado en contra, el funcionamiento del equipo dejó una serie de interrogantes, de cara a los próximos desafíos. En lo inmediato, la primera fecha del campeonato.

    El ex DT de O’Higgins alineó de entrada una formación estelar, salvo por la ausencia del lesionado Gabriel Castellón. El cambio más notorio, en relación con la “administración Álvarez”, fue el dibujo táctico. En el contexto de un nítido 4-2-3-1, tres de los cuatro refuerzos fueron titulares: Lucas Romero, Eduardo Vargas y Octavio Rivero. El paraguayo formó dupla con Charles Aránguiz en el eje. En la línea de mediocampistas ofensivos, ‘Turboman’ se ubicó en la izquierda, mientras que Javier Altamirano lo hizo por la derecha, dejando a Lucas Assadi en el medio, como enganche. El uruguayo fue el 9. En el complemento, ya con la derrota consumada, entró Juan Martín Lucero.

    Con Gustavo Álvarez, la U tenía aceitada la defensa de tres (Hormazábal-Calderón-Zaldivia), asumiendo riesgos al defender adelantados, con varios metros por detrás. Esta vez, el equipo de Meneghini conformó una línea de cuatro: Hormazábal, Calderón, Zaldivia y Salomoni. Por mucho de que se trate de una época de ensayos, la zaga no se vio bien, en el contexto de una formación que trató de ser más compacta y menos vertical que su antecesora. Después del segundo gol peruano, el técnico movió el tablero y con los cambios que hizo volvió a la línea de tres (Ramírez-Calderón-Zaldivia).

    Franco Calderón habló después del partido y fue consultado sobre las diferencias entre el planteamiento del nuevo DT y del anterior. “No, no, no (no hay diferencias). Yo creo que son casi todas las mismas cosas las que pide”, indicó. “Por ahí, obviamente, hay que hacer una autocrítica”, añadió el zaguero.

    Francisco "Paqui" Meneghini tuvo su primer duelo como DT de la U. Foto: Photosport

    Los roles de Assadi y Vargas

    En el 4-2-3-1 diseñado por Paqui, a Lucas Assadi se le asignó el rol de enlace, detrás del 9. El talentoso canterano azul no tuvo su mejor jornada. No fue relevante para el escaso armado ofensivo que logró hilar la U en Perú. Lo movieron, considerando que el año pasado era un segunda punta con mucha llegada al área, alcanzando un sostenido crecimiento en su rendimiento. Si bien usa la 10, no se convirtió en el 10 que buscaba Meneghini, al menos en este cotejo.

    “La idea con Lucas es que juegue como mediapunta, para que luego pueda ir interpretando los espacios que generemos. La idea es que participe más del juego. Estamos intentando que haga más cosas, es un jugador que puede hacer más cosas bien. La idea es que desde ese lugar encuentre sociedades con Javi (Altamirano) y con Charles (Aránguiz), por eso fue esa idea”, argumentó el técnico, respecto a la posición de Assadi.

    Otro que llamó la atención por su ubicación fue Eduardo Vargas. El histórico de la Generación Dorada es uno de los “hombres gol” que buscó la U para reforzar al equipo. Sin embargo, en la primera foto del 2026 arrancó de puntero izquierdo, algo que no le es natural por sus características. Tuvo una opción para definir, en el minuto 41, tras una acción personal, pero no logró finalizar ante el achique del portero Romero.

    Ubicarlo en una punta le obliga, además, que haga trabajo defensivo (tapar al lateral, por ejemplo). En la jugada del 2-0, fue Vargas quien llegó a propia área siguiendo al veloz Andy Polo, quien penetró con comodidad en el área y cedió atrás, para el gol de Valera.

    ¿Podrían jugar juntos Assadi, Vargas, Rivero y Lucero? ¿Quién será el sacrificado? Estas son algunas de las inquietudes que deberá trabajar el nuevo estratega del equipo del chuncho. El viernes tendrá una prueba por los puntos, arrancando el Torneo Nacional. Ese donde la U tiene la mochila de ser protagonista. 25 años sin ganar un campeonato largo es mucho.

