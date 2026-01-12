La vuelta en U de Turboman: el inestable tránsito de Eduardo Vargas hasta retornar al CDA después de 15 años

Un 29 de diciembre de 2011, Eduardo Vargas jugó su último partido con la camiseta de Universidad de Chile. Fue en la final de vuelta del Torneo de Clausura, donde le anotó a Cobreloa y concretó el bicampeonato para los azules, con Jorge Sampaoli en la banca. El cierre de un año glorioso, con el título de la Copa Sudamericana bajo el brazo y con un contrato en Europa en el horizonte. El futuro del delantero estaba en Italia. Su venta al Napoli estaba sellada.

El círculo se cerró en los albores del nuevo año, con el retorno del renquino. Si bien no es natural del riñón azul, es como si lo fuera. A las 17:11 horas del 3 de enero, se anunció oficialmente su fichaje. El regreso estaba consumado. Bien pudo producirse a mediados de 2025, cuando Gustavo Álvarez había solicitado su incorporación. Sin embargo, Vargas terminó en Audax Italiano. La vuelta se hizo esperar, hasta que finalmente llegó. El segundo goleador histórico de la Roja fue la primera cara nueva para “Paqui” Meneghini en la U modelo 2026.

“He sentido el apoyo de la gente, amigos, mi familia. Estoy cumpliendo el sueño de volver. Con Charles (Aránguiz) y Marcelo (Díaz) siempre hemos tenido buena relación y me han recibido muy bien”, afirmó durante su presentación. Añadió que la U sería “su último club”. Usará la 11, que dejó Nicolás Guerra.

El delantero se fue del fútbol chileno con 22 años, con una carrera en ascenso y con nueve presencias en la selección adulta. Volvió al elenco del chuncho a los 36, luego de pasar por siete países (Italia, Brasil, España, Inglaterra, Alemania, México y Uruguay), vestir nueve camisetas y llegar a 120 encuentros con la Roja. Esta “vuelta en U” del canterano de Cobreloa sirve como disparador para analizar cómo fue su ruta futbolística desde que dejó Avenida El Parrón.

El camino de Vargas hasta su retorno a la U

Más allá de los títulos que consiguió en su primera etapa en Universidad de Chile, sobre todo con Jorge Sampaoli al mando, Vargas se convirtió en un hombre gol. En 78 partidos anotó 32 goles, entre 2010 y 2011. Con ello, su media goleadora con los azules fue de 0,41 por encuentro. En ningún elenco logró repetir estos números. Jugando en el exterior, su media anotadora más alta fue en Tigres de México: 0,27. Pese a algunas críticas por su desempeño, el mejor promedio de gol por partido, desde que salió del país, fue en Audax. Con cinco tantos en 15 juegos, registró 0,33 por partido. Los itálicos entraron en la Copa Sudamericana (enfrentarán a Cobresal en la primera fase).

Vargas jugó 153 partidos en Tigres de México, anotando 42 goles. Foto: Photosport/Archivo

Durante su tránsito por Europa, entre 2012 y 2017, Vargas cargó con el rótulo de ser un futbolista “de selección” y no “de club”. Esto, porque su buen pasar por la Roja, integrando la Generación Dorada, no iba en sintonía con la realidad que vivía en el Viejo Continente. En los cinco clubes que jugó en el periodo recién mencionado (hasta que llegó a México), en ninguno superó las 50 presencias y la decena de anotaciones.

En Napoli, elenco que adquirió la carta de ‘Edu’ por 14,7 millones de dólares, hizo solo tres goles en 28 partidos. Al no entrar en la consideración del técnico Rafa Benítez, se dieron una serie de cesiones. Primero fue a Gremio de Porto Alegre, donde subió su aporte goleador: nueve aciertos en 37 encuentros. Luego recaló en el Valencia, cuyo DT era Juan Antonio Pizzi, donde hizo cinco tantos en 25 juegos. Después del Mundial de Brasil, Napoli volvió a cederlo, ahora al Queens Park Rangers, que recién había ascendido a la Premier League (compartió con Mauricio Isla). Tampoco logró convencer.

Su continuo peregrinaje por Europa, en la búsqueda de la consolidación, le hizo lograr, sorpresivamente, un hito. Llegando al Hoffenheim de Alemania, se convirtió en el primer sudamericano en jugar en cuatro de las cinco grandes ligas: Serie A, LaLiga, Premier League y Bundesliga. A mediados de 2015 desembarcó en territorio germano, siendo dirigido por un joven Julian Nagelsmann, actual técnico de la selección alemana. Hizo apenas dos goles en 30 partidos.

Los rendimientos más destacados de Vargas en el exterior sucedieron en América. En Tigres hizo 42 goles en 153 partidos y ganó cinco títulos. Mientras que en Atlético Mineiro convirtió 33 veces en 167 encuentros, obteniendo siete coronas.

¿Cómo fue el 2025 de Turboman? Entre Nacional de Uruguay y Audax Italiano, disputó 31 partidos y sumó siete goles (dos con el Bolso y cinco con los audinos). En relación con 2024, tuvo una menor cantidad de partidos (en ese año jugó 38 encuentros), no obstante contó con más minutos en la cancha: 1752′ en 2025, contra 1361′ en 2024. Respecto a su capacidad goleadora, se mantuvo dentro del margen: siete en 2025 y nueve en 2024.

Se cerró el círculo y Eduardo Vargas, en las postrimerías de su carrera futbolística, retorna a una casa que lo hizo suyo. El tiempo dirá si la espera valió la pena.

Eduardo Vargas, desde que se fue de la U: