“Tienen que dar lo que sea por jugar en la U”: el potente mensaje de Paqui Meneghini a los juveniles en la pretemporada

Comenzó la era de Francisco Meneghini en Universidad de Chile. El nuevo director técnico de los laicos llegó hasta el Centro Deportivo Azul, se calzó el buzo, y ya lideró su primer entrenamiento de cara a la temporada 2026.

Como una de sus primeras órdenes, el entrenador argentino citó anticipadamente a 22 juveniles, que comprenden las categorías 2005-2008, para integrarlos a las dinámicas del equipo en la pretemporada. También estuvo presente Marcelo Díaz, quien adelantó los trabajos para recuperarse de una lesión.

La medida de incluir a los jóvenes valores de la institución fue explicada por el rosarino, quien ya busca imprimir su sello en La Cisterna. "Decidimos citar unos días antes a los juveniles porque van a tener un rol muy importante a lo largo de la temporada. Son tres días ganados para nosotros, porque los podemos analizar exclusivamente a ellos, conversar y que tengan un espacio en el cual sientan que pueden ganarse la consideración”, aseguró.

“No soy de mirar mucho el carné de identidad a la hora de elegir un jugador.Creo que siempre el talento joven es importante para un club, porque invierte mucho en su formación y es clave que se ganen el lugar. Hay una regla que cumplir (minutos sub 21), pero no podemos permitir que nos debilite como equipo. Se debe hacer en forma natural, porque el rendimiento de los jugadores formados en casa así lo marcan”, complementó.

En ese contexto de trabajo con las divisiones menores fue que Paqui ya tuvo su primera intervención en el vestuario. En un video que publicó la U en sus cuentas oficiales, se ve cómo el DT trata de dejar en claro las expectativas que tiene con los juveniles. Incluso, ya les dejó un potente mensaje para ser tenidos en cuenta de cara al 2026. “¿Cuál es la idea? Lo que necesito que transmitan, lo que necesito sentir de ustedes, es que tienen que dar lo que sea por jugar un segundo en la U. No digan ‘no es que me dieron solo cinco minutos’... Si te dan aunque sea un minuto acá, es un montón. Hay un montón de jugadores que vuelven de préstamos y ya se fueron. Probablemente no sean nunca jugadores de la U, o por lo menos no en el corto plazo. Capaz que se dan la vuelta larga", partió diciendo.

“Ustedes que están acá, que tienen 17 o 18 años, necesito que transmitan que valoran el lugar, que valoran el espacio, que se levantan en la mañana y dicen ‘Tengo ganas de entrenar porque estoy en la U’ y no irme a dar vueltas a préstamo. Y cuando vuelvo digo ‘¿Valoré el espacio, el gimnasio, la ropa, el camarín, los compañeros, el área médica?’. Tenemos que acelerar ese proceso. Tiene que ser ahora. Después el rendimiento son decisiones mías, pero necesitamos transmitir eso y por eso estamos acá“, cerró.

Con este recado, Meneghini seguirá trabajando con los juveniles durante todo el fin de semana. Ya el lunes 5 de enero se reunirá con todo el plantel, todavía sin refuerzos confirmados, para dar inicio a la pretemporada de manera oficial.