Arranca la pretemporada en la U: el primer cara a cara de Paqui Meneghini con la cantera azul contó con Marcelo Díaz

Universidad de Chile comenzó su temporada 2026. A las 17:30 horas de este viernes 2 de enero, Francisco Meneghini apareció en la cancha principal de entrenamiento del Centro Deportivo Azul y allí lo esperaban los 22 juveniles (nacidos entre el 2005 y 2008) que fueron llamados por el adiestrador argentino.

“Decidimos citar unos días antes a los juveniles porque van a tener un rol muy importante a lo largo de la temporada. Son tres días ganados para nosotros, porque los podemos analizar exclusivamente a ellos, conversar y que tengan un espacio en el cual sientan que pueden ganarse la consideración”, aseguró el estratega.

Y tanto en el discurso público, como privado, Paqui les dejó claro a los canteranos que aquellos que logren un lugar en el primer equipo serán considerados para el 11 inicial, más allá de la regla sub 21 que le impone las bases de la Liga de Primera o de los pergaminos que tengan sus colegas adultos.

“No soy de mirar mucho el carné de identidad a la hora de elegir un jugador. Creo que siempre el talento joven es importante para un club, porque invierte mucho en su formación y es clave que se ganen el lugar. Hay una regla que cumplir (minutos sub 21), pero no podemos permitir que nos debilite como equipo. Se debe hacer en forma natural, porque el rendimiento de los jugadores formados en casa así lo marcan”, enfatizó.

Marcelo Díaz volvió antes de lo presupuestado a entrenar en el CDA. Foto: @udechile.

Un sorpresivo regreso: Marcelo Díaz estuvo en la primera práctica

Meneghini no estaba solo en La Cisterna. Junto a él, se encontraba el capitán de los estudiantiles, Marcelo Díaz. El referente de la Generación Dorada decidió adelantar su regreso a las instalaciones laicas, cuando supo que habían citado a los formados en el equipo y participó activamente de la charla inicial de director técnico.

Fue allí dónde apoyó la frase de Paqui, quien les dijo a los presentes que “necesitamos que empujen, que transmiten las ganas de estar” y aprovechó la instancia para para continuar con su rehabilitación, tras la cirugía de resección de exostosis de calcáneo del talón izquierdo que se realizó apenas terminó la temporada pasada.

Tras ello, Díaz trabajó en el gimnasio del CDA y el resto del grupo hizo trabajos físicos y deportivos, en una sesión que duró casi dos horas y que se repetirá durante todo el fin de semana. Además, la instancia sirvió para oficializar los nombres que trabajaran con el nacido al otro lado de la cordillera: Emmanuel Francés es el ayudante técnico, Federico Martorell quedó como segundo entrenador, Gonzalo Fellay es el preparador físico y Rodrigo Álvarez ocupó el puesto de analista de rendimiento. A ellos se suman, Gonzalo Smith como preparador de arqueros, ⁠Manuel Iturra como ayudante técnico institucional, ⁠Julio Cerda es el preparador físico institucional y Matías Cruz es el analista institucional.

Revisa la lista de canteranos que estuvo en el primer entrenamiento de la U de 2026:

Arqueros: Ignacio Sáez, ⁠Franco Mancilla y Matías Oteiza

Defensas: Diego Vargas, Franco Fernández, Agustín Korn, Cristóbal Ulloa y Sergio Rojas.

Volantes: Flavio Moya, Agustín Arce, Lucas Barrera, Fernando Sanguinetti, Elías Rojas, Rubén Vera y Matías Riquelme.

Delanteros: Ignacio Vásquez, Andrés Bolaños, John Cortés, Salvador Negrete, Benjamín Aravena, Martín Espinoza y ⁠Vicente Ramírez.