Con Juan Martín Lucero entre las prioridades: la lista de posiciones que Paqui Meneghini pidió reforzar en la U

Universidad de Chile concretó la llegada de Francisco Meneghini para reemplazar a Gustavo Álvarez en el banco y una de las primeras acciones que realizó Paqui fue definir la lista de posiciones en las que busca reforzar al plantel.

Según información recabada por El Deportivo, hay tres zonas clave en las que el DT ve la necesidad de realizar nuevas contrataciones. Todo esto con el fin de crear competencias que fuercen a que cada integrante de lo mejor de sí para pelear la titularidad.

Una de estas zonas es la delantera. Dentro de los análisis del nuevo cuerpo técnico de la U está la necesidad de integrar a dos delanteros como referentes de área.

De hecho, esta necesidad era un factor que ya había solicitado Álvarez a la directiva de Azul Azul y por la que estuvo pidiendo previo al inicio de la temporada y durante la intertemporada, donde se manejó la alternativa de traer de regreso a Eduardo Vargas, sin resultados positivos en ese entonces. Turboman, sin embargo, ya tiene todo acordado para sumarse a la U.

En la búsqueda de 9, Manuel Mayo, el gerente deportivo de Azul Azul, está mirando el extranjero. Y bajo ese escenario, Juan Martín Lucero, el exjugador de Colo Colo, es uno de los futbolistas que ya ha sido contactado por Azul Azul para que se sume al equipo que hoy conduce Meneghini. A favor de los estudiantiles está que Fortaleza, el equipo brasileño que hoy tiene en sus registros al argentino, descendió a Primera B.

Un poco más atrás en la cancha, Paqui también se ha visto en la necesidad de solicitar a los directivos la llegada de un nuevo extremo. El adiestrador entiende que no basta con contar con atacantes de referencia en el arco rival si estos no consiguen ser alimentados por los costados de la cancha.

Por cierto, entiende que la posición genera bastante desgaste y por lo mismo requiere de recambios adecuados y preparados para cumplir con el papel. Más aún cuando en 2026 aumenta la carga para la U, considerando que además de las competencias locales deberá hacer frente en la Copa Sudamericana.

Al mismo tiempo, otro requerimiento de Meneghini considera la defensa del arco. Paqui espera conseguirle un rival a Gabriel Castellón en la lucha por la titularidad. Cabe recordar que la U ya oficializó la salida de Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio y el defensor Ignacio Tapia.

Francisco Meneghini toma el mando de la U después de que dejara O’Higgins, su último club, en la zona de clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores tras terminar el campeonato local en el tercer puesto.

Una carrera que también lo ha llevado a dirigir clubes como Unión La Calera, Audax Italiano y Everton. En total, el rosarino acumula 204 partidos dirigidos, con 75 triunfos, 66 empates y 63 derrotas, con un rendimiento del 47.54%.

Ahora, tras dejar la banca de los rancagüinos, Paqui se prepara para asumir un año cargado de desafíos para los universitarios: tiene la obligación de ganar el título de Primera División tras nueve años de sequía, debe clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y también aparecen en el horizonte la participación en la Copa Chile y en la nueva Copa de la Liga.

Cabe señalar que el perfil de Meneghini permaneció por largo tiempo en las carpetas de Universidad de Chile. El argentino ya había sido sondeado como un posible candidato para calzarse el buzo en 2023, tras la partida de Mauricio Pellegrino. Sin embargo, el directorio de Azul Azul optó por Gustavo Álvarez, que venía de ser campeón del Torneo Nacional con Huachipato. Paqui, en tanto, acabó recalando en Everton, en su segunda etapa al mando del conjunto ruletero.

En su primera presentación, el DT abordó los objetivos en su arribo a La Cisterna. “El objetivo está muy claro. Es ser campeón del Torneo Nacional. Esa es la prioridad absoluta. Cualquier persona que es de la U o conoce el club sabe que es lo que necesita el club esta temporada. Creo que no hay otra idea más que esa”, comienza apuntando el DT.

“Obviamente un club como este no tira ningún torneo y no se da por vencido en ningún torneo, pero la prioridad nuestra va a ser salir campeón del torneo. Es el torneo que marca la regularidad, que marca quién es el mejor equipo de Chile y queremos ser nosotros. Entonces vamos a ir por ahí”, prosiguió Paqui.

“Entonces va a haber dos torneos más nacionales en formato de copa y el partido de la Copa Sudamericana que es muy importante, porque nos daría la posibilidad de que el equipo siguiera compitiendo internacionalmente. Viene de hacer una campaña muy, pero muy buena tanto en Libertadores como Sudamericana, pero la prioridad es ser campeón del Torneo Nacional”, insistió Meneghini.