Mellizas Abraham abordan los daños del incendio en Curauma: “El remo chileno perdió todos sus botes de competencia”

Melita y Antonia Abraham están a horas de comenzar la seguidilla de desafíos más importantes del año: esta semana será la Copa del Mundo de Remo en Sevilla, a mitad de junio estarán en la Copa del Mundo de Plovdiv, en Bulgaria, y a finales de ese mismo mes disputarán la Copa del Mundo de Lucerna, en Suiza. Luego, a finales de agosto, tendrán el Campeonato Mundial de Remo 2026 en Ámsterdam, Países Bajos, y dos semanas después representarán a Chile en los Juegos Odesur en Santa Fe. Serán meses de competencia sin descanso para las nacidas en San Pedro de la Paz.

Este año debieron reponerse a un duro golpe: un incendio en febrero destruyó buena parte de su equipamiento para competir, lo que significó preparar su temporada en botes diferentes a los que estaban acostumbradas, todo un proceso de adaptación. Ahora, con la mente puesta en Sevilla, las mellizas Melita y Antonia, atletas de Red Bull dialogan con El Deportivo, hablan sobre las dificultades, pero sus ganas de estar en la Final A de la Copa del Mundo son más fuertes.

¿Cómo ha sido la preparación para las competencias que se vienen en los próximos meses?

Melita: una preparación que básicamente fue en Chile, estuvimos dos meses en Valdivia, luego nos fuimos a hacer altura, porque en verdad el país lo tiene todo para hacer pretemporada y ahora nos vinimos a Europa estos tres meses para competir. Así que con harta confianza, hemos hecho las dos nuestros récords en la máquina que simula el remo y te mide lo físico. A ver qué tal el fin de semana.

¿Cuáles son las expectativas que tienen para la Copa del Mundo de Remo en Sevilla esta semana?

Antonia: Siempre buscamos estar en la Final A, que son las seis mejores de la competencia. Queremos estar sí o sí en final y después luchar por la medalla y por estar en el podio, aunque siempre digo lo mismo, nos gusta ir paso a paso.

Tuvieron una buena participación en los Panamericanos, fueron semifinalistas olímpicas, se consolidaron como competitivas en las copas del mundo de remo. ¿Cuál es el balance que hacen de estos años?

Melita: Yo creo que como deportistas, como equipo y como mujeres en el deporte, nos estamos consolidando ya en un rendimiento, alcanzando el peak deportivo. Nunca hemos dejado de crecer, tuvimos años mejores, otros peores, pero ya por la edad y por el tiempo que llevamos juntas arriba del bote, por todos los juegos que tenemos encima, ya estamos llegando a un momento en el que sabemos competir, estamos con confianza y eso al final igual es experiencia que suma.

La resiliencia de Melita y Antonia Abraham antes de la Copa del Mundo

En febrero hubo un incendio en Curauma donde se destruyó parte de su implementación...

Melita: El remo chileno perdió todos sus botes de competencia, incluyendo nuestros botes personales que valían 22 millones cada uno. Fue un golpe súper duro, seguimos pasando el duelo en Chile, siendo honesta, y la solución fue adaptarnos. Queda un bote en Chile que era para nuestro peso de la marca que remamos, pero es del año 2015. Acá (en Europa) estamos remando con carbono, hay uno que es del año, claramente es mejor y el cambio ha sido súper drástico. Pero no hay mal que por bien no venga. El Comité Olímpico y en general el Mindep ya se comprometieron con reponer los botes o, por lo menos, una flota para que podamos competir en los Odesur, porque hasta ahora no tenemos botes para competir en los Odesur. Ya nosotras hemos podido juntar las lucas para tener nuestro bote, pero, claro, hasta hace una semana estábamos remando en uno de 2015, que era el único que quedaba en Chile. Ahora estamos adaptándonos.

Antonia: Ha sido difícil volver a remar en el bote en que lo hacíamos siempre, porque cambia mucho las sensaciones, es mucho más duro, más rígido que el que estábamos usando allá en Chile, pero hay que adaptarse lo más rápido que podamos y ahora viene la competencia.

¿Cuál es el camino que debe seguir Chile para que en el futuro surjan más deportistas de talla mundial?

Melita: Falta darle continuidad a las instalaciones. Chile igual es un país que está súper bien posicionado a nivel latinoamericano en cuanto a instalaciones y apoyo deportivo. Yo no te puedo decir que en general no apoyan a los deportistas, porque sí nos apoyan, el tema es cómo eso se gestiona, cómo las nuevas generaciones tienen acceso a eso. El tema de los colegios, cada vez quitan el deporte, ya los niños no tienen energía para poder hacer deporte. Y en cuanto a las nuevas generaciones que vienen atrás, siento que sí hay algo positivo, que es que los auspiciadores, la prensa y todos están como visibilizando a los deportistas y eso hace también que las niñas y los niños vean que se puede hacer otra cosa que no sea solo fútbol.

La resiliencia de Melita y Antonia Abraham antes de la Copa del Mundo

¿Qué opinan sobre la cancelación de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales por parte del Mindep que se iban a realizar este año? Se estimaba la participación de 3.000 deportistas.

Antonia: Nosotras en realidad no hemos estado muy pendiente de las noticias y es un tema que no sabría hablarte porque no estamos muy enchufadas con esa situación.