    El Deportivo

    Luego de una tensa negociación: el Flamengo de Erick Pulgar asegura la renovación del entrenador Filipe Luis

    Las conversaciones entre la directiva y el DT se extendieron más de lo esperado debido a discrepancias en el aspecto económico.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Luego de una tensa negociación: el Flamengo de Erick Pulgar asegura la renovación del entrenador Filipe Luis. . Por @flamengo

    Flamengo confirma la continuidad de Filipe Luís como entrenador. El club brasileño informó que alcanzó un acuerdo para renovar su contrato hasta diciembre de 2027, cerrando así un proceso de negociaciones que incluyó grandes diferencias económicas antes de lograr el entendimiento.

    “Hemos llegado a un acuerdo para renovar el contrato del entrenador Filipe Luís hasta diciembre de 2027”, señaló el cuadro carioca a través de un comunicado.

    El director ejecutivo de fútbol, José Boto, se refirió al proceso de extensión del vínculo. “Este resultado positivo solo fue posible gracias a la genuina voluntad de ambas partes de que el proyecto continuara, así como a la voluntad conjunta de converger intereses y construir un acuerdo equilibrado y sostenible que cumpliera con las aspiraciones del entrenador, pero también con las políticas de gobernanza del club establecidas por BAP (Luiz Eduardo Baptista, presidente del Flamengo)”, dijo.

    El DT de 40 años finalizaba contrato el 31 de diciembre y, en caso de no renovar, quedaba en libertad de acción. Durante las conversaciones, el técnico planteó un incremento salarial y mejores condiciones para su cuerpo técnico.

    Según información entregada por medios locales en Brasil durante la negociación, Flamengo ofreció cerca de 3,5 millones de dólares anuales para el técnico, mientras que la contraparte, representada por el agente Jorge Mendes, pidió una cifra cercana a los 6 millones de dólares, además de bonos por títulos y una cláusula de salida más baja. El club consideró inicialmente elevadas esas condiciones, lo que llevó el diálogo a un punto crítico antes de la resolución.

    Un punto relevante en la discusión fue la situación del cuerpo técnico. Filipe Luís buscaba mejores contratos para sus asistentes. Entre ellos destaca el español Iván Palanco, considerado una figura clave en su equipo, cuyo salario era cubierto directamente por el entrenador.

    Durante el proceso, la directiva de Flamengo evaluó alternativas en caso de que no se alcanzara un acuerdo. En el escenario de ruptura, nombres como Artur Jorge, Leonardo Jardim y Thiago Motta fueron mencionados en el análisis interno, aunque finalmente no fue necesario avanzar en esas opciones tras la firma del nuevo contrato con Filipe Luís.

    La permanencia del entrenador también impacta en la situación del plantel, que cuenta con el chileno Erick Pulgar como una de sus figuras en el mediocampo. El antofagastino ha sido una pieza central en el esquema del técnico y viene de una temporada con múltiples títulos nacionales e internacionales, además de reconocimientos individuales.

    Flamengo destacó la renovación. “Simboliza la continuidad de una larga historia entre Filipe Luís y el club. Trabajará para que los próximos años estén marcados por más logros y crecimiento profesional”, apuntan.

