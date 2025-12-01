BLACK SALE $990
    Campeón como jugador y DT: el ascenso récord de Filipe Luis para convertir al Flamengo en el rey de la Copa Libertadores

    Con un fuerte fanatismo por el Mengao desde pequeño, el oriundo de Santa Catarina creció siempre ligado a la institución carioca. Tras un destacado paso por el Atlético de Madrid, regresó a su país para levantar el trofeo en 2019 y 2022 como futbolista. Ahora, con el buzo de entrenador, vuelve a alcanzar la gloria.

    Vicente González 
    Vicente González
    Filipe Luis se convirtió en campeón de la Copa Libertadores como DT del Flamengo. Foto referencial.

    Flamengo escribió uno de los capítulos más dorados de su historia en Lima. La capital peruana fue el escenario, tal como en 2019, de la consagración del Mengao en una nueva final de la Copa Libertadores. Con gol de Danilo, el equipo carioca derrotó por 1-0 al Palmeiras y se convirtió en el club brasileño con más títulos de América a nivel histórico.

    El responsable de aquella conquista tiene nombre y apellido: Filipe Luis. El entrenador, que llegó al banquillo tras un largo periplo como jugador del Atlético de Madrid y del mismo Flamengo, ha acumulado importantes consagraciones pese a su corta experiencia con el buzo.

    Pero el éxito tiene una razón que lo justifica. La motivación de Luis recae en su profundo sentido de pertenencia con la institución. Gracias a un fuerte legado familiar, el brasileño ha tocado la ‘Gloria Eterna’ con el club de sus amores de tres formas posibles: como hincha, futbolista y DT. Esta es su historia.

    Raíz Rubro-Negra

    En su natal Santa Catarina, Filipe Luis siempre creció como fanático del Flamengo. Su abuelo, Ivo Stinghen, fue el responsable de inculcarle ese sentimiento desde pequeño.

    Pese a que nació en 1985, la consagración del Mengao, en la Copa Libertadores de 1981 ante Cobreloa, ayudó a forjar esa unión entre abuelo y nieto, pues Luis rápidamente se encantó con los éxitos del equipo y con la tradición Rubro-Negra.

    Filipe Luis, con la camiseta del Flamengo, junto a su abuelo.

    Aquella devoción, naturalmente, también despertó un deseo de convertirse en jugador profesional y así, algún día, poder defender los colores de su amado Flamengo. Sus primeros pasos fueron por el Figueirense, en 2003. Luego, clubes europeos se interesaron por su carta y recaló en el Ajax de Ámsterdam, el Real Madrid Castilla y el Deportivo La Coruña.

    Ya asentado en España, su gran oportunidad llegó con el Atlético de Madrid. Por la banda izquierda del equipo del Cholo Simeone, Luis se convirtió en un pilar del esquema colchonero, alcanzando la final de la UEFA Champions League en dos oportunidad: 2014 y 2016 (en 2015 tuvo una breve aventura en Chelsea). Para su mala fortuna, acabó perdiendo ambas frente a los merengues, el clásico rival citadino. Sin embargo, aquellas caídas terminarían siendo una motivación para una etapa futura, cuando estuviera de regreso en Río de Janeiro.

    Así las cosas, Luis cumplió uno de sus anhelos una vez que fue fichado por el Mengao en el año 2019. Allí integró una plantilla de ensueño, pues en su primera temporada se adueñó de la banda y conquistó la Copa Libertadores frente a River Plate, en una épica remontada en los minutos de descuento, con doblete de Gabriel Barbosa.

    Dos años más tarde buscaría su segunda conquista, pero Palmeiras, dirigido por Abel Ferreira, a quien derrotó este sábado, le truncó el sueño al vencerlo por 2-1 en Uruguay. En 2022 volverían a llegar con Flamengo a un partido definitorio, esta vez ante Athletico Paranaense, y finalmente alcanzaría la tan ansiada gloria en Guayaquil. Allí fue compañero de Arturo Vidal y de Erick Pulgar, a quien dirige en la actualidad.

    El plantel de Flamengo festejando la Copa Libertadores de 2022. Filipe Luis, aparece a la derecha de la fotografía. Fernando Vergara

    Entra en la historia

    Con el bicampeonato asegurado como jugador, fue el momento de dar el salto a una nueva etapa tras su retiro: se convirtió en entrenador y asumió la tienda carioca en septiembre de 2024 (en primer lugar, había partido en las divisiones menores). Desde ahí en adelante, de la misma forma en la que brilló sobre la cancha, lo hizo desde el banquillo.

    Una Copa de Brasil, una Supercopa y un Campeonato Carioca fueron sus primeras celebraciones con el buzo del elenco más popular de Río. Sin embargo, nada sería mejor que una nueva coronación continental en Lima, y esta vez tomándose revancha del Verdao de Ferreira.

    Tan solo con un año y medio de experiencia en la élite del fútbol, el otrora lateral brasileño se convirtió en la novena persona que ha logrado ganar la Libertadores como futbolista y DT. El selecto listado lo componen Humberto Maschio (Racing e Independiente); Roberto Ferreiro (Independiente); Luis Cubilla (Peñarol, Nacional y Olimpia); Juan Martín Mugica (Nacional); José Omar Pastoriza (Independiente); Nery Pumpido (River Plate y Olimpia); Marcelo Gallardo (River Plate); Renato Gaúcho (Grêmio).

