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    IPC de mayo avanza menos de lo esperado e inflación anual se modera

    Las últimas previsiones de los economistas apuntaban a un rango entre 0,3% y 0,5% para la variación mensual del IPC de mayo.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La inflación avanzó menos de lo esperado durante mayo. Según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,2%.

    Así, la variación mensual del IPC se ubicó por debajo de las últimas expectativas del mercado. Según las últimas estimaciones, se esperaba un IPC de mayo entre 0,3% y 0,5%.

    Ante este contexto, la inflación acumulada se atenuó levemente del 4% alcanzado en abril pasado. El IPC a doce meses se moderó de un 4% al 3,9% y terminó con una racha de dos meses seguidos de avances respecto al dato anterior.

    En lo que va del año, el IPC avanza un 2,8%.

    Respecto al comportamiento de la inflación en el mes, nueve de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y cuatro presentaron incidencias negativas, según informó el INE.

    La división de vivienda y servicios básicos anotó aumentos mensuales en seis de sus diez clases. La más importante fue gas (3,0%) que incidió 0,063pp., mientras que arriendo (0,3%) contribuyó con 0,020pp.

    De los 15 productos que componen la división de vivienda y servicios básicos, once presentaron alzas en sus precios, destacando gas licuado (3,2%), con una incidencia de 0,048pp., y arriendo (0,3%), con 0,020pp. Los restantes productos con incidencias positivas acumularon 0,058pp.

    Otra división que destacó fue la de transporte, donde consignó alzas mensuales en cinco de sus once clases. La más importante fue la de transporte aéreo de pasajeros (8,3%) que aportó 0,064pp., seguida de combustibles para vehículos personales (0,5%), con 0,022pp.

    De los 25 productos que componen la división de transporte, doce consignaron incrementos en sus precios, destacando transporte aéreo internacional (10,0%), con una incidencia de 0,052pp., seguido de gasolina (0,7%), con 0,028pp. Los restantes productos con contribuciones positivas acumularon 0,042pp.

    Por productos, el INE destacó que la carne de vacuno en mayo presentó un avance mensual del 2,7% y en el año avanza 3%. También se resaltó la subida de los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares. Estos últimos productos anotaron un incremento mensual de 1,0% y suben 2,5% en el año.

    ¿Qué productos bajaron?

    De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró descensos en diez de sus 15 clases. La baja más importante fue la de pan, cereales, harinas y pastas (-2,1%), que aportó -0,088pp., seguida de frutas y frutos secos (-5,0%), con -0,079pp.

    Entre los 81 productos que componen la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, 52 consignaron bajas en sus precios, destacando pan (-4,0%), con una incidencia de -0,085pp., y limones (-17,2%), con -0,029pp. Los restantes productos con contribuciones negativas acumularon -0,227pp.

    El INE también resaltó que el transporte en bus interurbano registró una disminución mensual de 9,1% y avanza 0,5% en el año.

    Ante este contexto, el IPC sin volátiles avanzó 0,2% en el mes. Entre mayo y abril también subieron el IPC menos alimentos y energía (+0,4%) y el de energía (1%). En tanto, el IPC de alimentos subió 0,8% en el mes.

    Más sobre:EconomíaINEIPCInflación

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