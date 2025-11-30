BLACK SALE $990
    Flamengo, el nuevo rey de Brasil: revisa cómo quedó la tabla histórica de los campeones de la Copa Libertadores

    Tras la consagración en Lima, el Mengao se convirtió en el más ganador del país más grande de Sudamérica. Aquí un repaso al listado de ganadores a lo largo de la historia.

    Vicente González 
    Vicente González
    El trofeo de la Copa Libertadores. Foto: @Libertadores/ X.

    Flamengo se convirtió en el equipo más ganador de Brasil tras su consagración en la final de la Copa Libertadores. Con su triunfo por 1-0 ante Palmeiras, en el Monumental de Lima, el equipo carioca sacó distancia con el Verdao, Sao Paulo, Gremio de Porto Alegre y Santos, quienes poseen tres coronas de América cada uno, y se trepó a la cima en solitario.

    El Mengao es el nuevo rey del país más grande de Sudamérica. Ahora, con sus cuatro títulos, está en el Top 6, a la par de Estudiantes de La Plata y River Plate, ambos elencos con larga tradición en Argentina.

    El más ganador de todos sigue siendo Independiente de Avellaneda que, en la década del ‘60 y ´70, tuvo una hegemonía sin comparación. Boca Juniors y Peñarol de Uruguay cierran el podio de los que más han abrazado los laureles.

    Colo Colo, en tanto, sigue siendo el único monarca que ha inscrito el nombre de Chile en la Gloria Eterna.

    La lista completa de los campeones de América:

    Con 7 títulos: Independiente de Avellaneda (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984).

    Con 6 títulos: Boca Juniors (1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007).

    Con 5 títulos: Peñarol (1960, 1961, 1966, 1982, 1987).

    Con 4 títulos: Flamengo (1981, 2019, 2022, 2025); River Plate (1986, 1996, 2015, 2018); Estudiantes de La Plata (1968, 1969, 1970, 2009).

    Con 3 títulos: Palmeiras (1999, 2020, 2021); Sao Paulo (1992, 1993, 2005); Gremio de Porto Alegre (1983, 1995, 2017); Santos (1962, 1963, 2011); Nacional de Uruguay (1971, 1980, 1988); Olimpia de Paraguay (1979, 1990, 2002).

    Con 2 títulos: Atlético Nacional (1989, 2016); Internacional de Porto Alegre (2006, 2010); Cruzeiro (1976, 1997).

    Con 1 título: Racing de Avellaneda (1967); Argentinos Juniors (1985); Colo Colo (1991); Vélez Sarsfield (1994); Vasco Da Gama (1998); Once Caldas (2004); Liga de Quito (2008); Corinthians (2012); Atlético Mineiro (2013); San Lorenzo (2014); Fluminense (2023); Botafogo (2024).

