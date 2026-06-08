Valencia apunta a diferenciar entre personas e instituciones en debate por secreto bancario: “Tendríamos mucha más información”

Durante la mañana de este lunes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la discusión respecto al levantamiento del secreto bancario, apuntando que "tendríamos mucha más información para investigar la delincuencia organizada", aunque detallando que “la pregunta es si queremos vivir en un país como ese”.

Desde Arica el Valencia fue consultado al respecto señalando que “en general, los problemas respecto de personas naturales, de personas como las que estamos hoy día congregadas aquí en el puerto, consisten más bien en la demora en la entrega de antecedentes y en la forma como estos se entregan, más que en negativas por parte de los tribunales a entregar esa información."

“Sin embargo, no cabe duda, porque esto es una obviedad que es casi infantil discutirlo, y si pudiéramos tener la posibilidad de revisar la cuenta de cualquiera de los que estamos aquí hoy en día o de cualquier persona que se encuentre viviendo en Arica, por supuesto que tendríamos mucha más información para investigar la delincuencia organizada”, añadió.

Es así como el fiscal planteó que “la pregunta es si queremos vivir en un país como ese, que es lo que hemos planteado muchas veces, y el Congreso Nacional es a quien le corresponde señalar quién puede realizar aquello”.

Junto con esto, el fiscal nacional realizó una distinción entre las personas e instituciones, señalando que “la intimidad que puede tener una municipalidad es distinta de la que puede tener una persona natural o una empresa del Estado, o incluso permítanme agregar, hemos dicho, una corporación o una fundación sin fines de lucro”.

“En consecuencia, nos parece que hay ámbitos en los cuales podríamos avanzar mucho más si se nos permitiera al Ministerio Público no tener que pedir autorización judicial para revisar la cuenta corriente de una corporación, de una fundación, de un municipio, de una corporación municipal, particularmente en casos de corrupción", explicó.

Asimismo expresó que si “en ciertas categorías de delitos pudiéramos acceder a ella, creo que sería muy útil, particularmente además en los casos de combate de la corrupción. Insisto, es como indiscutible que si nosotros pudiéramos acceder a la información de cualquier persona sin autorización judicial, tendríamos mucha más información”.

A pesar de esto, según mencionó en caso de permitirse medidas de este tipo “probablemente mucho de ese dinero saldría de los bancos, comenzaría a moverse por criptomonedas, por cripto-activos, comenzaría a circular de otra manera, pero otra sí seguiría circulando de ese modo”.

Operación Tokio

En la ocasión el fiscal nacional, además se refirió a la Operación Tokio, señalando que “creo que la banca, en Chile es altamente sofisticada, conoce perfectamente el tipo de medidas que puede adoptar preventivas”, aunque añadiendo que “nosotros les hemos transmitido en múltiples reuniones que hemos mantenido con la banca y también a la autoridad del Ejecutivo y del Congreso, que para nosotros representa una dificultad la tardanza, en alguna oportunidad, o los tiempos que toman en entregarnos información en investigaciones complejas”.

“Quisiera destacar en todo caso la colaboración que ha prestado la Asociación de Banco y el Banco Estado. Tenemos un turno hoy día de 24 horas al día, 7 días a la semana, es decir, permanente, para peticiones urgentes”, añadió.

Finalmente, según expresó, “tenemos mucho espacio para avanzar, pero no nos hemos quedado sentados ni los bancos ni la Fiscalía en nuestro escritorio para enfrentar el problema”.