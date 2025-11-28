¿Está Paulo Díaz? La lista de cortados de Marcelo Gallardo en River Plate para el próximo año

El golpe dolió. Este lunes, River Plate quedó eliminado en los octavos de final del torneo argentino ante Racing, lo que para muchos representa un final de ciclo. Durante este año, estuvieron lejos de pelear por el título en los dos semestres en el certamen transandino. Además, en la Copa Libertadores solo llegaron hasta los cuartos de final, instancia en la que quedaron en el camino ante Palmeiras, ahora finalista.

Por estos motivos, los medios de ese país informan que el entrenador Marcelo Gallardo ya trabaja en la conformación del plantel 2026, para que no se repita lo de este año.

El caso de Paulo Díaz

Paulo Díaz es uno de los nombres que en Chile se sigue con atención. El defensor arribó en 2019 al club argentino, se transformó en un referente entre sus compañeros y ganó siete títulos. Sin embargo, no tuvo un buen año. Un reflejo de esto es que en los últimos dos partidos del elenco Millonario, ante Vélez el 16 de noviembre y contra Racing el 24, ni siquiera fue citado por decisión técnica.

Según los medios, pese a que el formado en Palestino no está entre los primeros que deberán abandonar la institución, igual no forma parte de los plantes de Gallardo para el próximo año. El principal obstáculo que hay para su salida es que tiene contrato hasta 2027, por lo que se esperarán ofertas.

Foto: Marco Vázquez/Photosport MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

“El ciclo de Paulo Díaz ya está agotado. El chileno lleva seis años y medio en River y su etapa se cerró luego de que Gallardo decidiera no convocarlo a los últimos dos partidos del año. Sin embargo, el zaguero tiene contrato hasta fines de 2027, por lo que su salida dependerá de que algún club presente una oferta que convenza a ambas partes”, informaron en TyC Sports.

El adiós de referentes

Además, hay salidas que serán más rápidas que la de Díaz. Según el mismo medio, el Muñeco Gallardo ya entregó una lista con los primeros nombres que no seguirán para el próximo año. Hay algunos históricos en los últimos años: “Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco, Gonzalo Martínez y Miguel Borja son los 5 futbolistas que hoy fueron informados que no serán tenidos en cuenta. Gallardo no los espera desde este viernes en los entrenamientos”, dijeron.

Estas despedidas generan ruido en Argentina. Por ejemplo, Enzo Pérez es el capitán del club. En tanto, por el colombiano Borja la institución pagó cerca de 8 millones de dólares para su llegada en 2022, luego de la salida de Julián Álvarez al Manchester City.