Show de Pedro Sampaio en Chile se traslada al Teatro La Cúpula luego de agotar las entradas disponibles

Debido al arrollador éxito en la venta de entradas y la alta demanda del público chileno que agotó en 10 horas las entradas disponibles, el esperado debut en el país del fenómeno brasileño Pedro Sampaio se traslada de recinto. El concierto, originalmente programado en el Club Chocolate, se realizará en el Teatro La Cúpula el próximo 20 de agosto, manteniendo su fecha pero ampliando el espacio para asegurar que nadie se quede fuera de esta gran fiesta.

El músico y productor es una de las figuras más explosivas de la música brasileña actual, llegando con un espectáculo que lo ha consolidado como uno de los nombres más importantes del funk carioca y el pop urbano latinoamericano. La presentación en Santiago se enmarca como una fecha destacada de la Fiesta Kross y es parte de su nueva gira internacional, “Brazilian Chaos Tour”.

Estas presentaciones muestran cómo continúa expandiendo su exitosa propuesta por Latinoamérica, proyecto de música electrónica reconocido por su explosiva fusión con el funk carioca, pop y ritmos urbanos, bajo su último lanzamiento que ha sido éxito en América y Europa: Brazilian Chaos.

Oriundo de Río de Janeiro, Sampaio se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la nueva música brasileña, acumulando miles de millones de reproducciones en plataformas digitales y una presencia cada vez más fuerte en los principales escenarios del continente. De hecho, solo en Spotify cuenta con más de 12 millones de oyentes mensuales y un total de 14 mil millones de reproducciones sumando tanto audio como video.

Su ascenso en la escena internacional ha sido marcado por una seguidilla de éxitos como “Dançarina”, “Galopa”, “No Chão Novinha”, “PocPoc” y “Escada do Prédio”, que no solo dominaron rankings de streaming, sino que también consolidaron su identidad musical: una propuesta de alto impacto, pensada para la pista de baile y construida sobre la energía característica de la escena urbana de Brasil.

A lo largo de su carrera, Pedro Sampaio ha colaborado con algunos de los nombres más relevantes de la música latina y brasileña como Anitta, J Balvin, Pabllo Vittar y Nicky Jam ampliando su alcance global y posicionándose como uno de los principales embajadores contemporáneos del funk brasileño hacia nuevos públicos y generaciones.

De la misma forma, se ha alzado como el único brasileño en conseguir ubicar simultáneamente dos canciones en el Billboard Global Chart, sumando más de 20 canciones en esa lista solo en los últimos cinco años. Esto lo ha llevado a ser parte del cartel de destacados eventos en todo el mundo, como Lollapalooza o Rock in Rio, tanto en su país natal como en Portugal.

En esta serie de conciertos, el músico encabeza una experiencia escénica que traslada toda la intensidad de sus producciones al directo, combinando distintos efectos visuales en grandes pantallas, performances sobre el escenario y una selección de éxitos que han convertido sus shows en celebraciones de la cultura pop brasileña. Esto incluso ha sido reconocido en los Latin Grammy con una nominación a Mejor Presentación Urbana en Portugués.

Las entradas están a la venta a través del sistema Puntoticket con los siguientes precios:

Información de Entradas: Las entradas están a la venta a través del sistema Puntoticket con los siguientes valores:

Preventa 1: $22.000 (stock de 100)

Preventa 2: $28.000 (stock de 200)

General: $35.000