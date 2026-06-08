Pakistán pide moderación a Irán e Israel y apunta que las negociaciones están “a punto de alcanzar el objetivo final”

Ataque de Israel a Al-Ghaziyah, en el sur de Líbano. Imagen @MarioNawfal en X.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha reclamado este lunes moderación a Irán e Israel, ante el recrudecimiento de los ataques en las últimas horas, defendiendo que las negociaciones para el cese de las hostilidades están “a punto de alcanzar el objetivo final”.

“El reciente recrudecimiento de la violencia en Medio Oriente nos recuerda de forma cruda los peligros que entraña un frágil alto al fuego y las consecuencias insoportables a las que puede dar lugar”, ha señalado el dirigente paquistaní en un mensaje en redes sociales.

En todo caso, ha defendido los esfuerzos realizados por Islamabad para mediar entre las partes en el conflicto. “Trabajamos con ahínco y esmero, junto con nuestros hermanos y socios, para encontrar una solución diplomática pacífica al conflicto”, ha dicho.

Así, ha incidido en que “el objetivo final está a punto de alcanzarse”, por lo que ha pedido “a todas las partes que actúen con moderación y den a la paz una oportunidad más”.

Sharif ha instado a seguir el “camino de la paz y la diplomacia”, subrayando que “ofrecen brillantes perspectivas de éxito”, al contrario que “la violencia y la destrucción”.

Irán e Israel han intercambiado ataques después del bombardeo israelí ejecutado contra la capital de Líbano, Beirut, este domingo, episodio que ha desencadenado la mayor escalada del conflicto desde el a el fuego del pasado abril.

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reclamado a las partes el cese “inmediato” de los ataques tras el cruce de bombardeos de las últimas horas, mientras que las Fuerzas Armadas de Irán han anunciado el fin de sus ataques contra Israel aunque ha prometido “medidas mucho más duras y aplastantes” si Tel Aviv “continúa sus agresiones”, también en territorio libanés.