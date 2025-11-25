Sin Paulo Díaz: River Plate cae ante Racing en la última jugada y es eliminado del Clausura argentino. . Por @riverplate

River Plate quedó fuera del Clausura argentino en un cierre dramático en Avellaneda. El equipo de Marcelo Gallardo, sin Paulo Díaz entre los convocados, perdió 3-2 ante Racing, que tuvo a Gabriel Arias en el banco, con un gol en el tercer minuto de añadido.

Racing abrió el marcador temprano. A los 4’, Santiago Solari conectó de cabeza un centro de Gabriel Rojas y puso el 1-0. River tardó en acomodarse, generó llegadas aisladas y terminó la primera parte sin claridad en ataque.

El segundo tiempo tuvo un giro brusco. Con los ingresos de Ian Subiabre, Giuliano Galoppo y Juan Fernando Quintero, River encontró profundidad y dio vuelta el partido en apenas dos minutos. Primero, a los 63’, Subiabre definió al ángulo tras un centro de Driussi. Luego, a los 64’, Quintero marcó de zurda desde fuera del área para el 1-2 parcial.

Pero el impulso duró poco. A los 73’, Lucas Martínez Quarta desvió inadvertidamente un balón hacia su propio arco y Racing igualó 2-2. Desde ahí, el local empujó con insistencia, acumulando llegadas y tiros en el área de Armani.

El tramo final fue un asedio. River no logró salir. A los 90+3’, tras una doble intervención en el área, Gastón Martirena apareció frente al arco y anotó el 3-2 definitivo tras una serie de rebotes.

El gol en la última jugada liquidó a River, que quedó sin eliminado del Clausura en los octavos de final y profundiza su crisis.