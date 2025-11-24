BLACK SALE $990
    EN VIVO

    En vivo: Sevilla de Alexis Sánchez enfrenta al Espanyol para meterse en puestos de clasificación a copas internacionales

    El cuadro andaluz debe ganar para superar a los catalanes en la tabla y meterse en la pelea por un cupo a los torneos continentales. Sigue aquí el relato del partido.

    Alexis superó una lesión y sumará minutos ante los catalanes. Foto: @SevillaFC.

    Actualizar Relato

    Espanyol 1-0 Sevilla

    Remate del Sevilla

    57′. Ejuke le pega desde fuera. Se va cerca del segundo palo.

    Cambio en el Sevilla

    54’. Otro lesionado en el equipo andaluz: Vargas deja su lugar para Alfon.

    Tarjeta Amarilla

    49′. Expósito es amonestado en Espanyol por fea patada en el mediocampo.

    Gooooooooooooooooool

    47′. Un centro al segundo palo y Milla con un cabezazo suave, abre la cuenta para el Espanyol.

    Comienza el segundo tiempo

    Espanyol y Sevilla ya juegan el complemento.

    Final del primer tiempo

    Espanyol y Sevilla igualan sin goles en un duelo de 20 minutos de infarto y luego dominio andaluz.

    Descuentos

    45′. El tiempo adicional será tres minutos.

    La gran chance que tuvo Suazo

    Otra del Sevilla

    38′. Ejuke dispara al primer palo. Ataja Dmitrovic.

    Era gol de Suazo

    36′. El chileno la agarra de aire y el portero Dmitrovic alcanza a desviarla con el pie.

    Cambio en Sevilla

    34′. Ejuke ingresa por el lesionado Januzaj.

    Una de las más claras

    Reclaman penal

    30′. Vargas entra al área y cae tras la marca. Pero no se cobra nada a favor del Sevilla.

    Baja el ritmo

    27’. Luego de buenos 20 minutos iniciales, las acciones de riesgo disminuyeron.

    Cabezazo

    20′ Peque le mete un frentazo a un balón aéreo y el arquero Dmitrović la saca como puede.

    Palo

    17′. Peque le da desde fuera del área y el vertical el dijo que no al gol.

    Derechazo

    15′. Adams le pega desde fuera y el portero del Espanyol se debe esforzar para sacarla al córner.

    Llegada andaluz

    13′. Buen pase de Suazo para que aparezca Vargas y dispare. Ataja el portero Dmitrović.

    Aproximación del Sevilla

    11′. A través de un centro, el cuadro de Alexis se acerca al arco del local.

    Se lo pierde el Espanyol

    6′. Milla entra solo, solo, solo. Y define muy mal. Al cuerpo del portero sevillano.

    Otra del Espanyol

    4′. Mala salida de Sevilla, García toma el balón y dispara. se va cerca del primer palo.

    La primera de los locales

    2′ Romero entra al área y remata cruzado. Elevado.

    Comenzó el partido

    Espanyol y Sevilla ya juegan por la fecha 13 de la liga española.

    El 11 del Sevilla de Sánchez y Suazo

    Formación de los locales

    Gabriel Suazo es titular

    El otro chileno en el Sevilla es inamovible en el once de los andaluces.

    ¿Juega Alexis?

    Sánchez adelantó en una semana su recuperación y aunque no es titular, se espera que sume minutos esta tarde.

    Lo qué se juega

    Espanyol está en puestos de clasificación a las copas internacionales (18 puntos), pero si Sevilla (16) lo derrota, lo desplaza de dicha zona.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Alexis SánchezSevilla FCEspanyolLaLigaFútbol EspañolFútbol InternacionalGabriel Suazo

