BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Corte de Apelaciones confirma condena a Gabriel Ruiz Tagle por uso de información privilegiada en venta de Blanco y Negro

    El tribunal de alzada rechaza el recurso de nulidad de la sentencia que dictó el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal contra el extimonel de la concesionaria y ministro de Deportes.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Gabriel Ruiz Tagle, en Colo Colo.

    Gabriel Ruiz Tagle sufre un nuevo revés en tribunales. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad que había interpuesto su defensa en relación a la condena que recibió de parte del Cuarto Tribunal de Juicio Oral de Santiago, como autor del delito de uso de información privilegiada, al vender acciones de la sociedad Blanco y Negro, administradora de Colo Colo. El ilícito se perpetró el 29 de mayo de 2018.

    “En fallo unánime (causa rol 5.641-2025), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Dobra Lusic, el ministro Matías de la Noi y la abogada (i) Renée Rivero– descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que condenó al presidente de la sociedad deportiva a la época de los hechos, a 30 días de presidio, pena sustituida por la remisión condicional por un año, más la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y la accesoria de dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargos gerenciales“, consigna el fallo del tribunal de alzada. La sentencia se había dictado el 10 de septiembre.

    Corte de Apelaciones confirma condena a Gabriel Ruiz Tagle por uso de información privilegiada en venta de Blanco y Negro

    Se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado Gabriel Ruiz-Tagle Correa en contra de la sentencia de diez de septiembre de dos mil veinticinco, dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago en los autos RIT 305-2025, RUC nro. 1901291428-0, la que, en consecuencia, no es nula”, consigna la resolución.

    El tribunal de alzada fundamenta su postura. “(…) de esta manera, fluye de todo lo dicho que, contrariamente a lo que aduce la defensa, no es un elemento del tipo penal previsto en el artículo 60, letra e) de la Ley nro. 18.045 que la utilización de la información privilegiada se haya dado dentro del eventual período de bloqueo que se haya podido dar el emisor de valores de acuerdo con lo que dispone el artículo 16 de la misma Ley; de suerte que el conocimiento, desconocimiento o error que haya podido sufrir el sujeto activo del ilícito en relación a la existencia y/o extensión de dicho período es, en palabras del profesor Cury, irrelevante, por no recaer en un elemento del tipo, de manera tal que se trata de un error no excluyente del dolo y que, por ende, no puede conducir por sí solo a la absolución del acusado”, explica.

    Gabriel Ruiz Tagle, en Colo Colo.

    En esa línea, afirma su postura. “Que, de esta manera, descartado que el supuesto desconocimiento que habría padecido el acusado pueda configurar un error de tipo excluyente del dolo, cuya es la tesis sobre la que el recurso en examen construye el pretendido error de derecho constitutivo de la causal de nulidad del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal que invoca, la misma no puede prosperar, atendido a que el carácter de recurso de derecho estricto que tiene el de nulidad en materia penal, exige que sus fundamentos puedan ser establecidos por la Corte respectiva, situación que en la especie no ocurre, como se ha visto; máxime considerando que, en las circunstancias descritas, esta Corte comparte los acabados razonamientos de la sentencia impugnada con base en los cuales llega a concluir que lo que el acusado padeció fue, en rigor, un error de prohibición vencible que, por ende, no excluye el dolo ni conduce a su absolución”, concluye.

    Más sobre:Colo ColoBlanco y NegroGabriel Ruiz TagleFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo llama al Senado a escuchar “argumentos jurídicos” y dice que acusación contra Pardow “es un precedente peligroso”

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    Naufragio en Caldera: dos tripulantes nadaron hasta tierra y un tercero se encuentra desaparecido

    “Kast popular”: la estrategia territorial del abanderado republicano para la segunda vuelta

    La arenga de Vodanovic a los PS como nueva jefa de comando de Jara

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    3.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    4.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Rating del domingo 23 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 23 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Vallejo llama al Senado a escuchar “argumentos jurídicos” y dice que acusación contra Pardow “es un precedente peligroso”
    Chile

    Vallejo llama al Senado a escuchar “argumentos jurídicos” y dice que acusación contra Pardow “es un precedente peligroso”

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Decathlon prepara la apertura de su tienda número 15 en el Mercado Urbano Tobalaba
    Negocios

    Decathlon prepara la apertura de su tienda número 15 en el Mercado Urbano Tobalaba

    Andrés Velasco: “El gran conflicto hoy es entre populistas autoritarios y demócratas”

    Alcaldesa Camila Merino por revés de Cencosud en Vitacura: “No midamos todo con la misma vara de la permisología”

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años
    Tendencias

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    3 recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Black Friday

    Corte de Apelaciones confirma condena a Gabriel Ruiz Tagle por uso de información privilegiada en venta de Blanco y Negro
    El Deportivo

    Corte de Apelaciones confirma condena a Gabriel Ruiz Tagle por uso de información privilegiada en venta de Blanco y Negro

    Cambios en el directorio, problemas en el Santa Laura y desfile de técnicos: las causas de la debacle de Unión Española

    La postura de Jorge Segovia respecto de la venta de Unión Española

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Nace una nueva Sonora de Tommy Rey con su hijo y Chile tendrá dos grupos reviviendo el repertorio del fallecido cantante
    Cultura y entretención

    Nace una nueva Sonora de Tommy Rey con su hijo y Chile tendrá dos grupos reviviendo el repertorio del fallecido cantante

    FLUVIAL 2025 presenta su programa de conferencias y anuncia nuevos invitados internacionales

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia
    Mundo

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    EE.UU. aumenta presión contra Maduro con medida contra Cartel de los Soles y visita de alto militar al Caribe

    Expremier británico David Cameron revela que padece cáncer de próstata y que ya recibió tratamiento

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad