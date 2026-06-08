Revisa los resultados y pagos de las becas Junaeb con el RUT
La información se puede verificar en línea mediante el RUT del estudiante beneficiario.
Desde la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas se mantiene disponible una plataforma que permite revisar los resultados y la información relacionada a pagos de las becas que entrega el organismo.
Según indicaron desde Junaeb, se dispone de los datos para postulantes de la educación básica y media, además de los renovantes de todos los niveles educacionales.
Revisa los resultados de las becas Junaeb
Los resultados de las Becas Junaeb se pueden revisar mediante el RUT en la plataforma resultadobecas.junaeb.cl.
Cabe recordar que, entre las becas y residencias disponibles, el organismo gestiona los siguientes beneficios:
- Beca Aysén
- Beca Patagonia Aysén
- Beca Magallanes
- Beca Presidente de la República
- Beca de Apoyo a la Retención Escolar
- Programas Especiales
- Beca Residencia Indígena
- Beca Vocación de Profesor
- Beca Universidad del Mar
- Beca de Mantención Educación Superior
- Beca Residencia Insular
- Beca Indígena
- Beca Polimetales
- Beca Integración Territorial
- Programa Residencia Familiar Estudiantil
- Hogares Junaeb
- HINS
- HIND
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.