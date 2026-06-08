Revisa los resultados y pagos de las becas Junaeb con el RUT

Desde la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas se mantiene disponible una plataforma que permite revisar los resultados y la información relacionada a pagos de las becas que entrega el organismo.

Según indicaron desde Junaeb, se dispone de los datos para postulantes de la educación básica y media, además de los renovantes de todos los niveles educacionales.

Revisa los resultados de las becas Junaeb

Los resultados de las Becas Junaeb se pueden revisar mediante el RUT en la plataforma resultadobecas.junaeb.cl.

Cabe recordar que, entre las becas y residencias disponibles, el organismo gestiona los siguientes beneficios: