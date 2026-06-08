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    Cepeda reconoce los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Colombia una semana después

    Por su parte, el candidato de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, volvió a rechazar el respaldo de los partidos políticos de cara al balotaje.

    Por 
    Europa Press
    Iván Cepeda, candidato presidencial de Pacto Histórico.

    El candidato oficialista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, ha reconocido este domingo los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 31 de mayo, en las cuales quedó en segundo lugar después del ultraderechista Abelardo de la Espriella.

    “En mi condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, comunico a la opinión pública que, una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial”, ha anunciado el aspirante izquierdista a ocupar la Casa de Nariño en un comunicado en redes sociales.

    Concretamente, Cepeda obtuvo un 40,99% de los votos frente al 43,78% cosechado por De la Espriella, esto es, 9,7 millones y 10,3 millones de sufragios, respectivamente. Esa misma noche, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo no aceptar los resultados del preconteo electoral.

    Sobre el referido proceso electoral, el candidato oficialista ha asegurado que “desde el comienzo de la campaña electoral” ha “respetado estrictamente las reglas democráticas y la transparencia con la que se debe informar a la opinión pública del cumplimiento de las mismas”.

    Con todo, este fin de semana, Cepeda puso de manifiesto haber encargado al abogado y defensor de los Derechos Humanos Miguel Ángel del Río la recopilación de información y la presentación de las acciones legales que correspondan en relación con presuntas irregularidades financieras y una supuesta compra de votos vinculada a la campaña de su rival De la Espriella.

    Este mismo domingo, la alternativa de la coalición de izquierda Pacto Histórico, en su carrera por ganarse al electorado en la segunda vuelta que será llevada a cabo en Colombia el próximo 21 de junio se ha mostrado “listo para dialogar” con sectores “del centro político” a los cuales, ha afirmado respetar y reconocer.

    “Comprendo las críticas, en muchos casos justas, a lo que hemos hecho en estos cuatro años”, ha señalado agregando que su tarea “de manera concertada” es “corregir la plana en lo que haya que hacerlo, y avanzar decididamente en lo que se ha hecho bien”.

    En esa línea, Cepeda ha asegurado estar “presto a escuchar con atención argumentos y a buscar alternativas” que “unifiquen” a la población “como país y nación”, en un momento en el que se prevé un acercamiento a los candidatos que del centro político, como Sergio Fajardo y Claudia López, de cara a la segunda vuelta.

    “Los politiqueros de siempre”

    Por su parte, De la Espriella ha vuelto a rechazar en las últimas horas el respaldo público de un nuevo partido político, en esta ocasión de Colombia Renaciente, según ha adelantado Blu Radio, tal y como hiciera en los últimos días con el de otras fuerzas políticas como el Partido Conservador y el Partido de la U.

    “Los politiqueros de siempre no han querido entender que ningún ‘apoyo’ suyo voy a aceptar. Mi unión con el pueblo y mi independencia no va a quedar manchada por cuenta de estos traficantes de avales”, ha afirmado en redes sociales.

    Asimismo, De la Espriella ha puesto en duda la verdadera intención del respaldo de esta formación política y se ha preguntado si no forma parte de una tarea para “enlodar” su campaña. “Bienvenidos los ciudadanos, nada con los politiqueros de siempre”, ha escrito.

    Más sobre:ColombiaElecciones 2021CepedaDe la EspriellaBalotajePetroColombia RenacienteMundo

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