Guerra total entre Chiqui Tapia y Estudiantes: la dura sanción de la AFA contra la Bruja Verón y el plantel pincharrata

La dura sanción de la AFA a Juan Sebastián Verón y a Estudiantes tras el polémico pasillo de espaldas a Rosario Central.

La AFA aplicó una severa sanción tras el tenso episodio ocurrido el pasado fin de semana, cuando Estudiantes de La Plata decidió realizar el pasillo de campeón a Rosario Central dándoles la espalda a los futbolistas. El gesto, que generó opiniones divididas en el fútbol argentino, provocó una respuesta inmediata del Tribunal de Disciplina, que este jueves oficializó castigos para el presidente del club, Juan Sebastián Verón, y para parte del plantel.

El organismo comandado por Claudio Tapia sancionó al presidente pincharrata con seis meses de suspensión para toda actividad vinculada al fútbol, invocando el artículo 12 del Código Disciplinario. La medida impide que el exvolante participe en cualquier instancia formal de la AFA, como ceremonias de premiación, asambleas o reuniones de Comité Ejecutivo. El castigo representa un golpe institucional relevante para el club platense.

Verón ha sido uno de los opositores a Tapia en la AFA.

La resolución también afecta a todos los jugadores que participaron del pasillo, quienes recibieron dos fechas de suspensión. Entre los mencionados figuran Fernando Muslera, Agustín Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain. Las sanciones no se aplicarán en los cuartos de final del torneo de Clausura, sino que comenzarán a regir en el próximo torneo.

El tribunal añadió un castigo adicional para Santiago Núñez, capitán del equipo. Además de las dos fechas de suspensión, el defensor quedó inhabilitado para ejercer la capitanía durante tres meses, medida que responde, según el fallo, a su rol de liderazgo dentro del plantel y a la conducta considerada inapropiada.