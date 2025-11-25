Los jugadores de Estudiantes de La Plata realizaron un pasillo de espaldas al plantel de Rosario Central tras su polémico título. (Foto: captura de pantalla)

El gesto de desprecio que realizó Estudiantes de La Plata en la antesala del partido ante Rosario Central sigue generando consecuencias. El Tribunal de Disciplina de la AFA abrió un expediente disciplinario en contra del equipo pincharrata, por el denominado ‘pasillo de espaldas’, la forma que encontró para manifestar su repudio al insólito título de campeón de Liga que se les asignó a los ‘canallas’.

El club presidido por Juan Sebastián Verón reaccionó de esa forma por considerar que la condecoración no estaba contemplada en la reglamentación de la actual temporada, de lo que dio cuenta a través de sus plataformas oficiales.

La AFA toma medidas: abren expediente a Estudiantes de La Plata por el ‘pasillo de espaldas’

El expediente está dirigido al capitán Santiago Núñez y a los dirigentes del club. Según informa el sitio Olé, el primero deberá trasladarles la determinación a los 11 titulares y al suplente Lucas Alario, quien en la manga habló con Ángel di María y Jorge ‘Fatura’ Broun.

La resolución considera cuatro puntos. “DAR VISTA de las presentes actuaciones al Club Estudiantes de La Plata, a su Comisión Directiva, a su Presidente y al capitán del equipo, Sr. Núñez Santiago Misael, por el término de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, a fin de que, en los términos del art. 38 y 49 inc. 9 del Código Disciplinario de la AFA, tomen conocimiento de los hechos investigados y formulen su defensa y/o descargo respecto del eventual incumplimiento de lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino publicado el 12 de febrero del año 2025″, apunta el primero.

Otro registro de la polémica (Foto: Captura de video) pc

"Correr traslado a los jugadores: Muslera Micol, Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Azael, Farias Facundo Hernán, González Pires Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetré Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás, Amondarain Mikel Jesús y a Leandro González Pirez y Lucas Alario para que, dentro del mismo plazo de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, ejerzan su derecho de defensa e indiquen si han recibido instrucciones sobre la medida adoptada", consigna el segundo.

“La presente vista no reemplaza a la que deben tomar los clubes (ambos) en forma directa del sistema COMET por las incidencias disciplinarias producidas durante el encuentro”, establece el tercero.

“Hágase saber que la falta de presentación en término no impedirá que este Tribunal resuelva con las constancias obrantes en autos, conforme el Código Disciplinario de la AFA”, advierte el último.