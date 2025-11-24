La reacción de Ariel Holan y Di María al pasillo de espalda de Estudiantes de la Plata

La polémica se extiende en Argentina después de que la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) declarara campeón a Rosario Central de un título que no estaba en las bases. La entidad premió a los auriazules por terminar en el primer lugar de la tabla anual, siendo que los campeonatos inicialmente previstos eran el Apertura, Clausura y el Trofeo de Campeones, siendo este último el que enfrenta a los vencedores de ambos certámenes.

Todo empeoró cuando la AFA obligó al conjunto rojiblanco a realizarle un pasillo de homenaje a Central. “Tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF. En la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes, para recibir al recientemente designado ‘Campeón de Liga 2025’”, se pudo leer en un comunicado.

Lo que nadie esperaba era que el conjunto de La Plata decidiera protestar, recibiendo a los campeones con un pasillo en el que le dieron la espalda a los rivales. Según informó TyC Sports, “fue iniciativa del plantel y no de la dirigencia que comanda Juan Sebastián Verón”.

De esta forma, liderados por Ángel Di María, el plantel canalla saltó al terreno de juego. No hubo aplausos ni gestos. Al contrario, hubo un absoluto silencio por parte de los futbolistas del León.

¡ESTUDIANTES LE HIZO EL PASILLO DE CAMPEÓN A ROSARIO CENTRAL DE ESPALDAS!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/tma1fgofk7 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

El descontento en Rosario Central

Ante esta situación, el técnico de Rosario Central, Ariel Holan, tomó la palabra para referirse al gesto realizado por sus rivales tras el partido.

“Fue una falta de respeto”, lanzó de entrada el extécnico de Universidad Católica. “Nosotros no pedimos nada. O sea, esto fue una decisión de todo el comité ejecutivo de AFA el cual yo agradezco que hayan tenido la distinción hacia Rosario Central de considerar que merecía una estrella más para su vitrina y que a partir de ahora va a ser algo que los beneficie a los demás clubes, porque se habló mucho del torneo largo”.

Por su parte, Ángel Di María, comentó que “es cosa de ellos, el pasillo lo hicieron igual, uno de los chicos ahí nos dijo que iban a hacer eso. Está muy bien, es cosa de ellos, nosotros entramos como debíamos entrar y queda ahí”.

El respaldo de Juan Sebastián Verón

Por su lado, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, respaldó el actuar de los jugadores a través de un posteo en sus redes sociales.

Allí citó una histórica frase de Mariano Magnano, presidente del club en los 60, para resumir el sentir institucional.

“... Y estoy plenamente seguro que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno”, comienza la cita.

“Nada, ni nadie, torcerá los rumbos de una entidad bien nacida, porque hizo del bien las normas de sus proyecciones deportivas, sociales y culturales, tal es la calidad de su historia y de la rica filosofía que le imprimieron sus fundadores. Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable. Este es nuestro testimonio de campeones...”, prosigue.