    El Deportivo

    Un pasillo de espaldas y en silencio: la protesta de Estudiantes de La Plata contra Rosario Central tras su polémico título

    Los futbolistas del Pincharrata recibieron al plantel canalla con un controversial 'homenaje' a modo de reproche contra la AFA y dirigencia encabezada por Claudio Tapia.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Los jugadores de Estudiantes de La Plata realizaron un pasillo de espaldas al plantel de Rosario Central tras su polémico título. Foto: captura de pantalla.

    Se desató la guerra en el fútbol argentino. Luego de que la AFA obligara a Estudiantes de La Plata a realizarle un pasillo a Rosario Central tras la entrega de un título de la Liga Profesional 2025 al ser el líder de la tabla anual, un trofeo que no se encontraba en las bases del torneo, el Pincharrata decidió protestar. El homenaje se realizó, pero de espaldas.

    La determinación del ente rector del balompié transandino desató la polémica y una serie de versiones cruzadas. El club platense negó haber aprobado la moción: “En la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”, afirmó en un comunicado en redes sociales.

    La AFA respondió de inmediato. Pablo Toviggino, tesorero del organismo y dirigente de confianza de Tapia, apuntó en redes sociales contra Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, sin mencionarlo directamente. Afirmó que sí hubo votación, que fue unánime y que el club platense estuvo representado en el encuentro.

    Para remate, el sorteo de octavos de final del Clausura enfrentó a ambos equipos este domingo. En ese sentido, a través de un circular oficial, la AFA obligó a Estudiantes a realizar un homenaje al “nuevo campeón” antes del inicio del encuentro disputado en el Gigante de Arroyito.

    El homenaje de espaldas

    Estudiantes cumplió la normativa impuesta, pero a su forma. A modo de protesta contra la dirigencia encabezada por Claudio Tapia, los futbolistas del Pincharrata hicieron el pasillo de espaldas. Según informó TyC Sports, “fue iniciativa del plantel y no de la dirigencia que comanda Juan Sebastián Verón”.

    Antes de la situación, se pudo apreciar cómo los jugadores de Estudiantes le informaron la decisión a los de Rosario Central y al técnico Eduardo Domínguez. De esta forma, liderados por Ángel Di María, el plantel canalla saltó al terreno de juego. No hubo aplausos ni gestos. Al contrario, hubo un absoluto silencio por parte de los futbolistas del León.

