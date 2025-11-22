Otro capítulo en la polémica: AFA obliga a Estudiantes a hacerle un pasillo a Rosario Central como nuevo campeón

El fútbol argentino es un polvorín. La Asociación de Fútbol de Argentina, AFA, entregó a Rosario Central un título de la Liga Profesional 2025 como el líder de la tabla anual. Un trofeo inédito, que tampoco se encontraba en las bases del certamen.

Una corona que de ninguna manera estaba estipulada en el reglamento de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Los campeonatos inicialmente previstos eran el Apertura, Clausura y el Trofeo de Campeones, siendo este último el que enfrenta a los vencedores de ambos certámenes.

Controvertida resolución que levantó una fuerte resistencia de algunos de los clubes que conforman la primera categoría. Uno de los que manifestó púbicamente su descontento fue Estudiantes de La Plata, malestar que dio a conocer en sus redes sociales.

“El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”, publicó el cuadro pincharrata.

Polémica obligación

Encima, el fixture del campeonato enfrentó a este equipo con Central, por los octavos de final, este domingo a las 17:30 horas. Pero la resistencia del León de La Plata no fue bien recibida por las autoridades del fútbol al otro lado de Los Andes.

En una circular oficial, la AFA obliga al equipo rojiblanco a hacer un homenaje al “nuevo campeón”, antes del inicio del partido que se jugará en el Gigante de Arroyito.

“Tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF. En la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes, para recibir al recientemente designado ‘Campeón de Liga 2025’”, se lee en el comunicado.

Asimismo, el tesorero de al AFA, Pablo Toviggino ocupó sus redes sociales para burlarse del club platense, pero, sobre todo, del presidente de la institución Juan Sebastián Verón.

“No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos !! Pecho Frío !! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin …”, publicó el polémico dirigente e su red de X.