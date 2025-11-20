“No aceptamos descalificaciones”: el fuerte cruce entre Chiqui Tapia y el presidente de LaLiga

Las palabras de Javier Tebas, presidente de LaLiga, causaron polémica en Argentina. En una instancia organizada por un diario de ese país, criticó el estado del balompié transandino y el rendimiento de sus clubes en torneos internacionales. Este jueves, Chiqui Tapia, presidente de la AFA, armó un hilo por la red social X y le respondió molesto a su colega.

Pero, ¿qué fue lo que dijo específicamente el dirigente español que molestó tanto? “Si yo pudiese tener un segundo pasaporte sería argentino. Me siento muy vinculado a este país, por lo tanto sigo mucho su fútbol y sufro por cómo está”, comenzó declarando Tebas.

”Lo primero que siento es pena porque un país con tanta pasión, aficionados y sentido de pertenencia, no tiene un fútbol y clubes con un rendimiento que les permita convertirse en potencia mundial a nivel de clubes”, añadió.

Javier Tebas, presidente de LaLiga. Foto: Reuters.

La respuesta de Tapia

Lo que le respondió el presidente de la AFA en redes sociales fue igual de protocolar y ácido que los dichos de Tebas: “¿Qué podemos esperar, ahora, si ya nos criticaste incluso el Mundial de Clubes? Somos la Liga de los campeones del mundo y no aceptamos descalificaciones de quienes deberían promover respeto entre instituciones”.

“Nuestro torneo no es una liga para pocos: es popular, competitivo y formador. Menospreciarlo es desconocer nuestra historia y el aporte que hacemos al fútbol mundial”, agregó.

Por último, y por su quedaban dudas, hasta lo nombro en sus descargos: “Y para que quede claro, no hace falta “nacionalizarte”. El argentino nace donde quiere, Javier Tebas”.