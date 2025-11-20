Entradas a mil pesos y bajas importantes: Limache y Unión Española juegan una final por evitar el descenso

Más de algún hincha de Deportes Limache y Unión Española no podrá dormir esta noche. Cerveceros e hispanos se enfrentan este viernes en el inicio de la fecha 28 de la Liga de Primera 2025, en el estadio Lucio Fariña de Quillota, en uno de los duelos con más morbo de esta jornada. Quien pierda, complicará seriamente su permanencia en la Primera División.

La tabla de posiciones refleja la urgencia que tienen ambos elencos de sumar puntos. Los de Independencia son penúltimos con 21 unidades, en la zona de descenso. En tanto, el elenco de la Quinta Región es antepenúltimo, con 22. De momento, ese punto de ventaja es el que le está dando la permanencia. Para colmo, Deportes Iquique, el último, ganó de visita su último partido, hizo 18 puntos y se juega su última chance por no descender. Se miden en casa ante Cobresal, el viernes en paralelo al encuentro de Limache contra Unión Española.

Sin su estrella y entradas a mil pesos

En la directiva limachina no quieren que esta sea una temporada de debut y despedida en la máxima categoría del fútbol chileno. Por lo mismo, el lunes anunciaron entradas a mil pesos en las tribunas más concurridas, incluso para los 350 hinchas hispanos autorizados que llegarán hasta el reducto de Quillota. Pero esta oferta tiene un propósito. El Tomate Mecánico no lo ha pasado bien en las últimas fechas: suma tres partidos sin ganar y en la fecha 27 sufrieron una dolorosa derrota 4-3 contra Universidad de Chile, duelo en el que se imponían por 2-0. Este viernes, con su gente y un estadio lleno, esperan cortar este mal registro.

Sin embargo, el Lucio Fariña repleto también puede servir para intentar sopesar una complicada baja que tendrán para este compromiso: se trata de su goleador, capitán y figura Daniel Castro, quien recibió dos fechas de sanción por su expulsión ante Palestino en La Cisterna, el 3 de noviembre. Popín ha marcado 10 goles en 23 partidos jugados en este torneo.

La expulsión de Daniel Castro ante Palestino. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Víctor Rivero, DT de Limache, no esconde la importancia de este duelo, sobre todo para seguir arriba de los hispanos en la tabla y así tener la primera opción de quedarse en la categoría: “Sabemos que el partido con Unión es vital para la permanencia, porque es nuestro rival directo, pero también entendemos que será importante porque un buen resultado nos permitirá seguir dependiendo de nosotros”, dijo a TNT Sports.

Unión, otra vez con un interinato de Villagra

La derrota de Unión Española ante Colo Colo por la fecha 27 dejó serias y rápidas consecuencias. En los camarines del estadio Santa Laura, apenas terminó el encuentro, Miguel Ramírez tomó la decisión de no seguir al mando de los de Independencia. Gonzalo Villagra, un histórico del club, asumió esta difícil misión de mantener al equipo en Primera. Los Rojos no juegan en la B desde su título en esa categoría en 1999. Pero los últimos resultados no ayudan a la necesidad de Unión Española, porque además de la caída ante los albos, acumulan otras dos jornadas sin ganar.

Contra Limache será el reestreno de Villagra como interino, quien dirigió algunos partidos luego de la salida de José Luis Sierra en mayo. Uno de esos duelos fue precisamente ante Deportes Limache por la primera rueda, en Santiago, que finalizó 2-2, el 3 de junio. “Es un momento de exigencia, se los he comentado al grupo, de que sientan esa oportunidad como líderes. Hay que mantener cohesión. Hay que ir con todo en estos partidos”, dijo excampeón con Unión Española en 2013.

Gonzalo Villagra, en el duelo ante Deportes Limache en la primera rueda. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Al igual que los cerveceros, los de Independencia también tienen bajas y dudas para este encuentro. Bruno Jauregui no estará en la mitad de la cancha por acumulación de tarjetas amarilla, mientras que Matías Marín es duda. En tanto, se espera que el venezolano Bianneider Tamayo pueda jugar en la defensa, pese a que recién llegó al país el miércoles por la tarde.

Limache y un calendario más abordable

Una vez que el árbitro Diego Flores pite el final del partido este viernes en el estadio Lucio Fariña, a ambos equipos les quedarán dos compromisos para cerrar el torneo. A simple vista, el calendario parece favorecer a Deportes Limache, ya que por la fecha 29 visitará a Unión La Calera y terminará de local contra Deportes La Serena.

En tanto, los partidos de Unión Española se visualizan más complejos. En la jornada 29 recibirá a O’Higgins, que se juega la chance de ser Chile 2 para la Copa Libertadores, y acaba de visita contra el campeón Coquimbo Unido, que acumula 15 victorias consecutivas. Gonzalo Villagra y compañía tendrán una dura tarea para intentar dejar al equipo en Primera.