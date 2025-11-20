BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Entradas a mil pesos y bajas importantes: Limache y Unión Española juegan una final por evitar el descenso

    El antepenúltimo recibe al penúltimo del torneo, en el estadio Lucio Fariña de Quillota. Apenas un punto los separa en la tabla, por lo que el elenco que pierda verá de cerca el descenso.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Más de algún hincha de Deportes Limache y Unión Española no podrá dormir esta noche. Cerveceros e hispanos se enfrentan este viernes en el inicio de la fecha 28 de la Liga de Primera 2025, en el estadio Lucio Fariña de Quillota, en uno de los duelos con más morbo de esta jornada. Quien pierda, complicará seriamente su permanencia en la Primera División.

    La tabla de posiciones refleja la urgencia que tienen ambos elencos de sumar puntos. Los de Independencia son penúltimos con 21 unidades, en la zona de descenso. En tanto, el elenco de la Quinta Región es antepenúltimo, con 22. De momento, ese punto de ventaja es el que le está dando la permanencia. Para colmo, Deportes Iquique, el último, ganó de visita su último partido, hizo 18 puntos y se juega su última chance por no descender. Se miden en casa ante Cobresal, el viernes en paralelo al encuentro de Limache contra Unión Española.

    Sin su estrella y entradas a mil pesos

    En la directiva limachina no quieren que esta sea una temporada de debut y despedida en la máxima categoría del fútbol chileno. Por lo mismo, el lunes anunciaron entradas a mil pesos en las tribunas más concurridas, incluso para los 350 hinchas hispanos autorizados que llegarán hasta el reducto de Quillota. Pero esta oferta tiene un propósito. El Tomate Mecánico no lo ha pasado bien en las últimas fechas: suma tres partidos sin ganar y en la fecha 27 sufrieron una dolorosa derrota 4-3 contra Universidad de Chile, duelo en el que se imponían por 2-0. Este viernes, con su gente y un estadio lleno, esperan cortar este mal registro.

    Sin embargo, el Lucio Fariña repleto también puede servir para intentar sopesar una complicada baja que tendrán para este compromiso: se trata de su goleador, capitán y figura Daniel Castro, quien recibió dos fechas de sanción por su expulsión ante Palestino en La Cisterna, el 3 de noviembre. Popín ha marcado 10 goles en 23 partidos jugados en este torneo.

    La expulsión de Daniel Castro ante Palestino. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Víctor Rivero, DT de Limache, no esconde la importancia de este duelo, sobre todo para seguir arriba de los hispanos en la tabla y así tener la primera opción de quedarse en la categoría: “Sabemos que el partido con Unión es vital para la permanencia, porque es nuestro rival directo, pero también entendemos que será importante porque un buen resultado nos permitirá seguir dependiendo de nosotros”, dijo a TNT Sports.

    Unión, otra vez con un interinato de Villagra

    La derrota de Unión Española ante Colo Colo por la fecha 27 dejó serias y rápidas consecuencias. En los camarines del estadio Santa Laura, apenas terminó el encuentro, Miguel Ramírez tomó la decisión de no seguir al mando de los de Independencia. Gonzalo Villagra, un histórico del club, asumió esta difícil misión de mantener al equipo en Primera. Los Rojos no juegan en la B desde su título en esa categoría en 1999. Pero los últimos resultados no ayudan a la necesidad de Unión Española, porque además de la caída ante los albos, acumulan otras dos jornadas sin ganar.

    Contra Limache será el reestreno de Villagra como interino, quien dirigió algunos partidos luego de la salida de José Luis Sierra en mayo. Uno de esos duelos fue precisamente ante Deportes Limache por la primera rueda, en Santiago, que finalizó 2-2, el 3 de junio. “Es un momento de exigencia, se los he comentado al grupo, de que sientan esa oportunidad como líderes. Hay que mantener cohesión. Hay que ir con todo en estos partidos”, dijo excampeón con Unión Española en 2013.

    Gonzalo Villagra, en el duelo ante Deportes Limache en la primera rueda. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Al igual que los cerveceros, los de Independencia también tienen bajas y dudas para este encuentro. Bruno Jauregui no estará en la mitad de la cancha por acumulación de tarjetas amarilla, mientras que Matías Marín es duda. En tanto, se espera que el venezolano Bianneider Tamayo pueda jugar en la defensa, pese a que recién llegó al país el miércoles por la tarde.

    Limache y un calendario más abordable

    Una vez que el árbitro Diego Flores pite el final del partido este viernes en el estadio Lucio Fariña, a ambos equipos les quedarán dos compromisos para cerrar el torneo. A simple vista, el calendario parece favorecer a Deportes Limache, ya que por la fecha 29 visitará a Unión La Calera y terminará de local contra Deportes La Serena.

    En tanto, los partidos de Unión Española se visualizan más complejos. En la jornada 29 recibirá a O’Higgins, que se juega la chance de ser Chile 2 para la Copa Libertadores, y acaba de visita contra el campeón Coquimbo Unido, que acumula 15 victorias consecutivas. Gonzalo Villagra y compañía tendrán una dura tarea para intentar dejar al equipo en Primera.

    Más sobre:FútbolDeportes LimacheUnión Española

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    Generadora Metropolitana inicia la construcción de uno de los proyectos de almacenamiento más grandes de Chile

    Sernac alerta sobre “sexismo sutil” y “violencia estética” en publicidad de redes sociales

    Fiscalía de Magallanes cita a declarar al director ejecutivo de Conaf y a guardaparques por tragedia en Torres del Paine

    Oficialismo sale a la caza de Quiroga tras paso en falso con el team Parisi

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia

    Lo más leído

    1.
    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    2.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    3.
    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    4.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    5.
    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiscalía de Magallanes cita a declarar al director ejecutivo de Conaf y a guardaparques por tragedia en Torres del Paine
    Chile

    Fiscalía de Magallanes cita a declarar al director ejecutivo de Conaf y a guardaparques por tragedia en Torres del Paine

    Oficialismo sale a la caza de Quiroga tras paso en falso con el team Parisi

    Republicanos en alerta: vinculación a Araya en trama bielorrusa activa control de daños

    Generadora Metropolitana inicia la construcción de uno de los proyectos de almacenamiento más grandes de Chile
    Negocios

    Generadora Metropolitana inicia la construcción de uno de los proyectos de almacenamiento más grandes de Chile

    Sernac alerta sobre “sexismo sutil” y “violencia estética” en publicidad de redes sociales

    ¿Otro coletazo del caso Sartor? Aramco anuncia salida de su gerente general, ex director de la AGF cuestionada

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca
    Tendencias

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca

    Qué se sabe de la investigación por corrupción que preocupa a Ucrania en medio de la guerra con Rusia

    “Rejuvenecer es posible”: el estudio que muestra evidencia sólida sobre un tratamiento para revertir la edad biológica

    Polémica en el fútbol argentino: la AFA declara campeón a Rosario Central de un título que no estaba en las bases
    El Deportivo

    Polémica en el fútbol argentino: la AFA declara campeón a Rosario Central de un título que no estaba en las bases

    Sao Paulo busca la permanencia definitiva de Gonzalo Tapia: “Queremos que se quede aquí”

    Entradas a mil pesos y bajas importantes: Limache y Unión Española juegan una final por evitar el descenso

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber
    Finde

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream
    Cultura y entretención

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    Cómo acercarse a un terremoto llamado Gabriela Mistral: libro reúne su poesía publicada en vida

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia
    Mundo

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia

    Británico que sobrevivió a la tragedia de Torres del Paine: “La mayor parte del tiempo pensaba: ‘Oh, aquí es donde morimos’”

    Presidente de Bolivia nombra un nuevo ministro de Justicia tras conocerse que el anterior fue condenado a tres años de cárcel

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores