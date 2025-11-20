BLACK SALE $990
    Vuelco en la Primera B: le devuelven la licencia de clubes a San Marcos de Arica

    La Instancia de Apelación revierte el dictamen de la Primera y decreta la permanencia del equipo nortino en el profesionalismo.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Christian González
    San Marcos de Arica, en la actual temporada. ANDY MANZANARES/PHOTOSPORT

    La Primera B experimenta un vuelco de proporciones. La Instancia de Apelación revirtió el fallo que había condenado a los Bravos del Norte y devolvió la licencia de clubes a San Marcos de Arica, que disputa la liguilla para conseguir el segundo ascenso a Primera División.

    “Que han sido subsanadas en tiempo y forma las observaciones realizadas por la OPI, en conformidad con el procedimiento correspondiente”, introduce el considerando respectivo para el dictamen. “Se otorga la licencia de clubes para el año 2026 al Club Deportivo San Marcos de Arica SADP, la cual tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año, debiendo renovarse anualmente con la nueva información y requisitos solicitados, de acuerdo con los estipulado en el reglamento ya mencionado”, consigna la resolución.

    Una sanción que queda sin efecto

    El 28 de octubre, el Organismo de Primera Instancia había dictado una lapidaria resolución. “El Club, en los plazos establecidos para ello, no ha presentado la información requerida en el artículo 21 “Criterios Financieros”, letra d) “Criterios”, requisitos F.2.- “Estados Financieros Auditados (MEMORIA ANUAL)”, decía el escrito.

    “A mayor abundamiento, la presentación de los estados financieros auditados no solo es un requisito establecido en el Reglamento de Licencias de Clubes, sino que también se encuentra expresamente recogido en la Ley N° 20.019, cuerpo legal en que -entre otras materias- se indican una serie de obligaciones que deben cumplir las organizaciones deportivas profesionales para permanecer en una asociación o liga deportiva profesional, entre ellas, la presentación ante la asociación o liga deportiva profesional correspondiente y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), dentro del primer cuatrimestre de cada año", añadía el documento.

    Esa determinación le daba esperanzas a Santiago Morning de mantener la categoría.

    Las razones

    El dictamen de la Instancia de Apelación es igual de categórico. “Habiendo oído las alegaciones de los señores Mario Salgado y Óscar Fuentes, en representación del Club Deportivo San Marcos de Arica SADP, con ocasión del recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución OPI Nº 36-25, de fecha 28 de octubre de 2025, que denegó la licencia de clubes a la institución antes referida por incumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del reglamento de la Ley 19.327 y/o en el Reglamento Licencia de Clubes, como asimismo, por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 ”Criterios Financieros", letra d) “Criterios”, requisito F.2 “Estados Financieros Auditados (Memoria Anual) del Reglamento de Licencia de Clubes”, explica antes de dar a conocer el fallo.

    El dictamen que le devuelve la licencia a San Marcos de Arica.
