Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

La Primera B otra vez hace noticia afuera de la cancha. Al comentado descenso de Santiago Morning por el caso de Esteban Paredes, este miércoles se suma la grave medida que se tomó en contra de San Marcos: el Órgano de Primera Instancia (OPI) le negó la licencia de clubes para el próximo año, por lo que el elenco de Arica no podrá participar en 2026 en la segunda categoría más importante del país.

Según el documento, al que tuvo acceso El Deportivo, la resolución se debe a la no presentación de los estados financieros: "El Club, en los plazos establecidos para ello, no ha presentado la información requerida en el artículo 21 “Criterios Financieros”, letra d) “Criterios”, requisitos F.2.- “Estados Financieros Auditados (MEMORIA ANUAL)”, dice el escrito.

“A mayor abundamiento, la presentación de los estados financieros auditados no solo es un requisito establecido en el Reglamento de Licencias de Clubes, sino que también se encuentra expresamente recogido en la Ley N° 20.019, cuerpo legal en que -entre otras materias- se indican una serie de obligaciones que deben cumplir las organizaciones deportivas profesionales para permanecer en una asociación o liga deportiva profesional, entre ellas, la presentación ante la asociación o liga deportiva profesional correspondiente y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), dentro del primer cuatrimestre de cada año", añade el documento.

Foto: Andy Manzanares/Photosport ANDY MANZANARES/PHOTOSPORT

No obstante, en el escrito también se establece que San Marcos puede apelar a la Instancia de Apelación (IA) en un plazo de cinco días hábiles: “De conformidad con el artículo 14.13 del Reglamento de Licencia de Clubes, se informa que el club puede recurrir en contra de la presente resolución ante la Instancia de Apelación (IA). Para eso dispone de un plazo máximo de 5 días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de esta resolución, según se establece en el en el artículo 14.15 del precitado Reglamento”.

Observan en Santiago Morning

Estos últimos acontecimientos son seguidos con atención desde Santiago Morning, elenco que parecía condenado a bajar a la Segunda División Profesional a raíz de la resta de nueve unidades por incumplimientos financieros de 2024 y el reciente castigo por la presencia de Esteban Paredes en el banco de suplentes, acusado de entregar instrucciones técnicas sin estar habilitado.

De ratificarse la resolución en la IA que deja a San Marcos sin licencia de clubes, los bohemios podrían denunciar esta situación como un descenso para quedarse en la categoría.

Al parecer, a la Primera B 2025 aún le faltan varios capítulos para su final.