Gustavo Álvarez y su continuidad en la U: “Cuando termine la temporada sacaré conclusiones y miraré para adelante”

Universidad de Chile volvió a ganar. Luego de tres derrotas consecutivas, este miércoles venció a Everton por 2-0 en el estadio Santa Laura, en un duelo pendiente de la fecha 21 de la Liga de Primera. Leandro Fernández y Rodrigo Contreras marcaron los goles con que el elenco estudiantil se metió otra vez en la lucha por alcanzar el Chile 2 para la Copa Libertadores. Luego del encuentro, Gustavo Álvarez, entrenador de los azules, valoró lo sucedido.

El estratega argentino quedó conforme con el nivel que mostraron contra los ruleteros: “Un partido favorable. El equipo jugó muy bien, controlamos de punta a punta, fuimos protagonistas, una vez más, y tuvimos contundencia”, comenzó diciendo a TNT Sports después del compromiso.

Además, Álvarez no dramatizó la mala racha por la que atravesaron los azules, en la que cayeron en el Clásico Universitario ante la UC, quedaron eliminados de la Copa Sudamericana con una derrota contra Lanús y registraron otra caída el fin de semana ante Huachipato: “Siempre hay que analizar el segmento y en el proceso puede haber baches. Hay que ver las particularidades de cada encuentro: contra Huachipato fue un trámite favorable, en el anterior todos sabemos lo que pasó (con Lanús) y el clásico fue parejo. El equipo siempre mostró funcionamiento, era solo ajustar, fueron tres 1 a 0″.

Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Por último, el DT de la U se mostró agradecido por la chance de jugar varios torneos durante el año y más de un partido a la semana: “Tiene que ser así, el problema sería si tenemos siempre una semana (para entrenar). Jugar cuatro torneos en un año tiene que ser un privilegio y hay que estar preparados”, cerró.

¿Sigue en la U en 2026?

El estratega fue consultado sobre una posible salida del CDA para la próxima temporada. Prefirió no responder directamente: “Mantengo lo que dije siempre, a fin de año analizo los procesos. Mientras tanto, pensar en otro destino para 2026 sería quitarle energía que la gente ahora se merece (en la U). Cuando termine el campeonato, recién ahí voy a mirar para adelante”.

Además, también se le preguntó por presuntas diferencias con Azul Azul, la concesionaria que controla el club: “En los grupos de trabajo hay puntos de vistas distintos. Cuando termine la temporada sacaré conclusiones y miraré para adelante, porque ahora no me lo permito”.

A tres puntos de la UC

Con el triunfo sobre Everton, la lucha por el Chile 2 se estrecha. Los azules subieron al cuarto lugar de la tabla de posiciones con 45 puntos, a solo tres del segundo, que es el último puesto que entrega boletos directos a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En este momento, ese lugar es de Universidad Católica.

El próximo partido de la U será el domingo 9 de noviembre de local contra Deportes Limache, a las 17.30 horas.