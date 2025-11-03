Esteban Paredes rompe el silencio tras el castigo contra Santiago Morning: “No sé quiénes son los jueces”.

Santiago Morning cerró su participación en la Primera B con un triunfo por 3-0 sobre San Luis. Sin embargo, no evitó su descenso a la Segunda División. Tras el compromiso, Esteban Paredes, gerente deportivo del club y protagonista de una de las sanciones que golpeó al cuadro bohemio, entregó su versión.

Los goles de Gonzalo Santelices, Franco Cortés y Bryan Taiva sellaron la despedida de los microbuseros, que finalizaron el torneo con 38 puntos obtenidos en cancha. Sin embargo, la resta de nueve unidades por incumplimientos financieros de 2024 y el reciente castigo por la presencia de Paredes en el banco de suplentes, acusado de entregar instrucciones técnicas sin estar habilitado, terminaron por condenar al club.

El histórico exdelantero lamentó la pérdida de categoría y apuntó a las decisiones que afectaron al equipo. “Hicimos 38 puntos en cancha, es lamentable lo que nos ocurrió. Esos nueve puntos que nos faltan, que fueron del año pasado, tendrían que habernos quitado el año pasado, no este año. No sé quiénes son los jueces que dictaminan esto”, señaló al sitio Primera B Chile.

Paredes dando instrucciones. pc

Paredes insistió en que el club debe aprender de esta experiencia: “Esto nos tiene que enseñar. Por cosas administrativas, que no nos tienen que ocurrir más, debemos estar más preocupados de esas cosas para que no vuelvan a ocurrir”.

Además, valoró el apoyo recibido en la última fecha. “Este club es una familia. Hoy se notó toda la gente que vino a apoyar al equipo, a los jugadores, las familias de los jugadores. Eso es bastante lindo de ver”, señaló.

Las sanciones

Hace pocos días, el Tribunal de Disciplina de la ANFP le retiró dos triunfos al Morning, frente a Magallanes y Cobreloa, declarándolos perdidos por 3-0 y aplicando una multa de 250 UF por partido. Según el fallo, Paredes infringió las bases del torneo al impartir instrucciones técnicas sin autorización.

El club anunció que apelará la medida. “Falta conocer el contenido y fundamentos de la sentencia, para presentar el recurso respectivo”, indicaron en un comunicado.

A la espera de resoluciones, el elenco de La Pintana insistió en valorar el rendimiento deportivo: “Este grupo obtuvo 35 puntos hasta la fecha”. La institución cerró reiterando que continuará defendiendo sus intereses mientras el proceso siga en curso.