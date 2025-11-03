“Nunca pierdo”: la soberbia de Dibu Martínez tras su grosero error en la caída del Aston Villa ante Liverpool

El Liverpool logró salir de su mal momento a costa del Aston Villa. El elenco de Merseyside, que apenas tenía una victoria en los últimos siete partidos, venció por 2-0 al conjunto de la ciudad de Birmingham, en Anfield Road, y se trepó al tercer lugar de la Premier League.

En un principio, el trámite para los Reds fue complejo, pues se vieron dominados por los villanos en largos pasajes del juego. Sin embargo, aquella supremacía se derrumbó una vez que Emiliano Martínez cometió un grosero error que perjudicó rotundamente al equipo de Unai Emery.

El reloj marcaba los 45′+1′ cuando el guardameta argentino protagonizó el fallo que condenó al Villa. El ex Arsenal intentó salir jugando con el zaguero español Pau Torres al ver al resto de sus compañeros rodeados por la marca rival. No obstante, en ese intento de asistir al ibérico, el Dibu erró en el cálculo y se la dejó servida a Mohamed Salah, quien definió sin oposición y con el arco totalmente vacío.

¡NO, DIBU! Increíble error del arquero argentino y GOL de Mo Salah para el 1-0 de Liverpool vs. Aston Villa.



En el segundo gol de los Reds, en tanto, Martínez igualmente tuvo una cuota de complicidad, luego de quedar totalmente vencido tras un remate de Ryan Gravenberch que se desvió en un defensor. En definitiva, fue una jornada para el olvido del campeón del mundo en Qatar 2022.

Pese a las criticas por su cometido, el arquero marplatense realizó una potente publicación en sus redes sociales, sorprendiendo a los aficionados del Villa que lo cuestionaban. “Yo nunca pierdo: o gano o aprendo”, dice el mensaje.

La publicación Dibu Martínez en su cuenta de Instagram. Foto: captura de pantalla.

Cabe recordar que el Dibu intentó salir del Aston en este mercado de pases, pero, al ver que no llegó ninguna oferta concreta, tuvo que quedarse en la institución y luchar por recuperar la titularidad. Actualmente, en nueve partidos custodiando los tres palos ha recibido nueve goles.