Prensa española carga contra Gabriel Suazo tras la caída del Sevilla: “Se contagió del excesivo papel defensivo”

Gabriel Suazo no la pasó bien con el Sevilla en una nueva jornada de LaLiga. El formado en Colo Colo, que asomó como titular por el carril izquierdo del conjunto andaluz, sufrió de sobremanera en la abultada caída por 3-0 frente al Atlético de Madrid, en el estadio Metropolitano.

Se trata de la tercera derrota en fila para los nervionenses, quienes no contaron con el otro chileno en sus filas: Alexis Sánchez todavía arrastra una lesión y no pudo formar parte de la citación de Matías Almeyda.

Si bien Suazo cumplió con una buena primera mitad, el poderío de los colchoneros terminó pasándole factura en el complemento. El chileno salió en la foto del segundo gol y se mostró débil en la marca del tercer tanto. Por este motivo, la prensa española se lo hizo notar y cargó contra su actuación. "Su partido era serio hasta que Marcao le tiró al barro dándole una pelotita cortita que no atacó con vehemencia en el duelo con Simeone. Su manera de tapar el gol de Griezmann le suspende definitivamente“, escribió el sitio El Desmarque, calificándolo con una nota 4.

En esa línea, el portal La Colina de Nervión resaltó sus buenas incursiones en el ataque, pero, al mismo tiempo, criticó su desplome sobre los minutos finales. “A nivel ofensivo, el chileno tuvo mucha profundidad, propiciando algunas jugadas de peligro desde la línea de fondo. En un aspecto más defensivo, no perdió sus marcas y realizó la cobertura a los centrales en varias jugadas defensivas, evitando malas noticias para el Sevilla FC. Posteriormente, se contagió del excesivo papel defensivo de sus compañeros, dejando de poder aparecer cerca del área local, lo que disminuyó su nota final“, explican.

Por último, Estadio Deportivo recordó la participación de Suazo en el segundo gol de Atleti, donde el jugador nacional se vio anticipado por Giuliano Simeone. “El chileno siempre es una baza para el ataque, como demostró en la primera jugada de ataque nervionense, aunque no pudo hacerlo muchas más veces en la tarde de hoy. En defensa se mostró sólido y competitivo. Lo arrollaron en el inicio de la jugada del segundo gol en contra por la que los sevillistas protestaron y mucho al colegiado“, lanzan.

Con esta dubitativa actuación en la zaga, Gabriel Suazo tiene la oportunidad de redimirse a contar del próximo fin de semana, cuando el Sevilla reciba al Osasuno en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Una victoria es necesaria para no perder terreno en la misión de acercarse a puestos de torneos internacionales.