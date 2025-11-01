OFERTA ELECCIONES $990
El Deportivo

Con Gabriel Suazo como titular: el Atlético de Madrid golea al Sevilla y le propina su tercera derrota seguida en LaLiga

El elenco andaluz perdió por 3-0 ante los colchoneros, equipo al que no vence de visita desde 2008, y se aleja de los puestos de clasificación a copas internacionales.

Julián Concha 
Julián Concha
Foto: @Atleti (X).

El Sevilla vuelve a tropezar por tercer partido consecutivo. El conjunto andaluz, que tuvo a Gabriel Suazo durante todo el encuentro, cayó por 3-0 en su visita al Atlético de Madrid. Se trata de la tercera caída en línea por LaLiga del equipo dirigido por Matías Almeyda.

Se trató de un encuentro de dos equipos de fuerzas parejas, que intentaron imponer sus términos, pero que también llegaron con contextos diferentes. Tras un inicio dubitativo en el certamen español, los colchoneros se afianzaron en LaLiga, sobre todo después de la goleada al Real Madrid. En tanto, los andaluces llegaron antecedidos por dos derrotas luego de un buen comienzo en el torneo. Necesitaban ganar para salir del estancamiento, algo que no sucedió.

El Atlético poco a poco comenzó a ser protagonista del encuentro e hizo daño principalmente a través de la pelota parada. El Sevilla intentó generar juego, pero tuvo problemas a la hora de profundizar.

Fue un primer tiempo de estudio y análisis. Una partida de ajedrez hablando netamente de lo táctico, con una mayor predisposición ofensiva de los madrileños, que tomaron las riendas. Las más claras llegaron de ese lado, erigiendo como una destacada figura al arquero Odisseas Vlachodimos.

Una victoria merecida

En el complemento reinó la misma tónica. Intensidad, pero un desarrollo principalmente en el centro del campo. El Sevilla intentó generar, pero le faltó prolijidad en el último tercio. E Atlético fue el equipo que realmente logró más profundidad, aunque tampoco rompió el cero.

La única forma fue desde los 12 pasos. En el 60′, los andaluces no pudieron despejar la pelota y Tanguy Nianzou, que había ingresado tras el descanso por Azpilicueta, le propinó una insólita patada a José María Giménez. El defensor intentó rechazar, pero Sorloth movió la pelota y el francés terminó impactando al uruguayo en su muslo. Fue un planchazo que terminó dejando marcas en la piel del charrúa.

Tras una revisión en el VAR, el árbitro señaló penal y Julián Álvarez lo cambió por gol. El argentino rompió el cero con un potente remate cruzado. A esa altura, se podía hablar de merecimiento para los colchoneros.

El Atlético no tuvo problemas para sostener el resultado. Jugó con tranquilidad ante un conjunto andaluz que intentó soltarse, pero su afán fue insuficiente. De hecho, volvió a anotar en el 77′ gracias a Thiago Almada. Suazo pidió una falta inexistente en la orilla y Giuliano Simeone desbordó con una excesiva facilidad para habilitar con un centro atrás a su compatriota, que definió con el arco a su disposición.

El primer tanto fue un mazazo del que no pudieron reponerse los de Nervión. No hubo respuesta, nunca pudieron volver a meterse en partido. En el 88′, Antoine Griezmann selló un gran contragolpe y sentenció el partido. Ya era goleada.

El Sevilla cayó en el Metropolitano, en un resultado que se ha vuelto recurrente. No se imponen de visita ante el Atlético desde 2008, es decir, 17 años. Con esta caída, se estancó en la undécima posición, con 13 unidades, y se aleja de los puestos de clasificación a copas internacionales. El cuadro colchonero, en tanto, escala a la cuarta ubicación, con 22 puntos.

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaSevillaAtlético de MadridGabriel Suazo

