Enciende las alarmas: Alexis Sánchez se lesiona y complica al Sevilla

Luego de la derrota ante la Real Sociedad, por 2-1, el Sevilla regresó a los entrenamientos, aunque sin las mejores noticias. El cuadro andaluz confirmó la lesión de Alexis Sánchez, quien estará varias semanas fuera de las canchas.

El chileno salió con molestias al minuto 52′ en la caída del pasado viernes, en un partido donde tuvo un deslucido rendimiento. Ahora, el club dio detalles sobre la complicación física que aqueja al tocopillano.

El Sevilla entregó un parte médico, donde se indicó la ausencia de Sánchez en la práctica de este domingo. ¿El motivo?, una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho.

“El Sevilla FC ha regresado a los entrenamientos este domingo en una sesión en la que los titulares en el partido ante la Real Sociedad hicieron trabajo específico de recuperación, aunque con la ausencia de Alexis Sánchez“, comenzó señalando el club, en un comunicado oficial.

“El chileno sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y queda pendiente de evolución”, precisaron.

Golpe para el Sevilla

La noticia es un duro golpe para el Sevilla, que tenía a Alexis Sánchez como uno de sus estandartes. El chileno acumula dos goles y una asistencia en 391 minutos (siete partidos), además de cumplir con un rol clave dentro del plantel dirigido por Matías Almeyda.

Pese a que está en observación y el tiempo de recuperación aún está en análsis, se espera que el tocopillano esté entre cinco y siete semanas fuera de las canchas.

Tras un inicio positivo, el Sevilla sufrió un nuevo traspié. Cayeron en dos oportunidades seguidas ante el Mallorca y la Real Sociedad. Ahora, se medirán este martes 28 de octubre contra el Toledo, en la primera ronda de la Copa del Rey. Después, el sábado 1 de noviembre, tendrán un complejo duelo frente al Atlético de Madrid.