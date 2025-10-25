“Tremendamente desaparecido”: en España castigan el intrascendente partido de Alexis Sánchez con Sevilla

No fue una buena jornada para Sevilla. Tenían la oportunidad de sumar puntos ante una de las escuadras ubicadas en la zona de descenso, pero no lo aprovechó. En el inicio de la fecha 10 de LaLiga, cayó por 2-1 de visita ante Real Sociedad, un elenco que está lejos del protagonismo que tuvo en otras temporadas. Matías Almeyda alineó como titulares a Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, quienes no lograron cambiar la suerte del conjunto sevillano.

El tocopillano jugó 53 minutos y fue sustituido por Juanlu. Por su parte, el lateral izquierdo disputó todo el compromiso e hizo la asistencia del único gol de Sevilla. En un tiro libre cerca del banderín del córner, lanzó el balón hacia el centro, pero justo afuera del área, lugar en donde el capitán Nemanja Gudelj definió con potencia.

Críticas para Alexis

A diferencia de otra grandes jornadas, los medios españoles no perdonaron la intrascendente actuación del Niño Maravilla. El más crítico fue el medio sevillano El Desmarque, que lo calificó con nota 4, una de las más bajas: “Tremendamente desaparecido, lejos del buen nivel que venía ofreciendo hasta ahora. También salió en la primera ventana de cambios”.

La misma nota le puso el sitio Estadio Deportivo: “Muy batallador el chileno, aunque no tan acertado como en partidos anteriores. Disfruta más cuando entra en contacto con la pelota y en una primera parte tan caótica no pudo hacerlo. Eso sí, el ’10′ siempre dirige dentro del campo y ayuda tanto en ataque como en defensa".

Alexis Sánchez usó sus redes para expresarse. Foto: @SevillaFC.

Además, en El Diario de Sevilla puntualizaron en que el equipo fue responsable, en parte, del bajo rendimiento del formado en Cobreloa: “La deriva del juego lo fue alejando del área vasca y se quedó en un par de pases de calidad”.

Suazo, algo más valorado

En tanto, las notas para Gabriel Suazo fueron un poco mejores. Estadio Deportivo le puso un 5: “Fue el encargado de botar la falta que acabó en el gol de Gudelj. Tuvo mucho trabajo con las internadas de Guedes. Siempre atento a los balones sueltos para recuperar muchos balones aunque le faltó chispa en ataque”.

Por último, El Desmarque también lo evaluó con un 5: “Partido correcto del chileno en defensa, pero con poco mordiente arriba y prácticamente sin ideas”.