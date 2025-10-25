SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Tremendamente desaparecido”: en España castigan el intrascendente partido de Alexis Sánchez con Sevilla

El tocopillano fue uno de los rendimientos más bajos en su equipo durante la derrota 2-1 ante Real Sociedad.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: @SevillaFC en X

No fue una buena jornada para Sevilla. Tenían la oportunidad de sumar puntos ante una de las escuadras ubicadas en la zona de descenso, pero no lo aprovechó. En el inicio de la fecha 10 de LaLiga, cayó por 2-1 de visita ante Real Sociedad, un elenco que está lejos del protagonismo que tuvo en otras temporadas. Matías Almeyda alineó como titulares a Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, quienes no lograron cambiar la suerte del conjunto sevillano.

El tocopillano jugó 53 minutos y fue sustituido por Juanlu. Por su parte, el lateral izquierdo disputó todo el compromiso e hizo la asistencia del único gol de Sevilla. En un tiro libre cerca del banderín del córner, lanzó el balón hacia el centro, pero justo afuera del área, lugar en donde el capitán Nemanja Gudelj definió con potencia.

Críticas para Alexis

A diferencia de otra grandes jornadas, los medios españoles no perdonaron la intrascendente actuación del Niño Maravilla. El más crítico fue el medio sevillano El Desmarque, que lo calificó con nota 4, una de las más bajas: “Tremendamente desaparecido, lejos del buen nivel que venía ofreciendo hasta ahora. También salió en la primera ventana de cambios”.

La misma nota le puso el sitio Estadio Deportivo: “Muy batallador el chileno, aunque no tan acertado como en partidos anteriores. Disfruta más cuando entra en contacto con la pelota y en una primera parte tan caótica no pudo hacerlo. Eso sí, el ’10′ siempre dirige dentro del campo y ayuda tanto en ataque como en defensa".

Alexis Sánchez usó sus redes para expresarse. Foto: @SevillaFC.

Además, en El Diario de Sevilla puntualizaron en que el equipo fue responsable, en parte, del bajo rendimiento del formado en Cobreloa: “La deriva del juego lo fue alejando del área vasca y se quedó en un par de pases de calidad”.

Suazo, algo más valorado

En tanto, las notas para Gabriel Suazo fueron un poco mejores. Estadio Deportivo le puso un 5: “Fue el encargado de botar la falta que acabó en el gol de Gudelj. Tuvo mucho trabajo con las internadas de Guedes. Siempre atento a los balones sueltos para recuperar muchos balones aunque le faltó chispa en ataque”.

Por último, El Desmarque también lo evaluó con un 5: “Partido correcto del chileno en defensa, pero con poco mordiente arriba y prácticamente sin ideas”.

Lee también:

Más sobre:FútbolAlexis SánchezSevillaGabriel SuazoLaLiga

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Reseña de libros: de los últimos años de Marx a Antonia Daiber

El debate de la salud pública en la recta final a La Moneda

Museos en guardia: cómo se protege el patrimonio chileno

De la absolución a la demanda: las opciones que barajan las defensas del caso SQM para pedir indemnización al Fisco

De Saloon regresa misterioso en su nuevo disco: “Tiene todos los momentos, colores y aristas que manejamos”

Ramírez vs. Santa Cruz: el duelo de los presidentes de Chile Vamos por el distrito 9

Lo más leído

1.
¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

2.
Kast sube la apuesta: pide concentrar el voto de primera vuelta en su opción y endurece tono contra Boric

Kast sube la apuesta: pide concentrar el voto de primera vuelta en su opción y endurece tono contra Boric

3.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

4.
Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Dejar las aulas por cinco años: la pesadilla que le quita el sueño a Diego Pardow en la antesala de su eventual AC

Dejar las aulas por cinco años: la pesadilla que le quita el sueño a Diego Pardow en la antesala de su eventual AC

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

De cuánto es la multa por no presentarse como vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es la multa por no presentarse como vocal de mesa en las elecciones

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

El debate de la salud pública en la recta final a La Moneda
Chile

El debate de la salud pública en la recta final a La Moneda

Museos en guardia: cómo se protege el patrimonio chileno

De la absolución a la demanda: las opciones que barajan las defensas del caso SQM para pedir indemnización al Fisco

S&P ratifica calificación de Chile y Moody’s dice que podría mejorarla si el próximo gobierno avanza rápido en la consolidación fiscal
Negocios

S&P ratifica calificación de Chile y Moody’s dice que podría mejorarla si el próximo gobierno avanza rápido en la consolidación fiscal

Este sábado comienza a regir el IVA a bienes comprados en el exterior por hasta US$500

Balance de mal uso de licencias médicas: casos superan los 25.000 en el gobierno central

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA
Tendencias

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

De los escenarios a Twitch: Justin Bieber se lanza como streamer y promete transmisiones diarias

¿Clippy en esteroides? Conoce a Mico, la versión con inteligencia artificial del asistente de Microsoft

“Tremendamente desaparecido”: en España castigan el intrascendente partido de Alexis Sánchez con Sevilla
El Deportivo

“Tremendamente desaparecido”: en España castigan el intrascendente partido de Alexis Sánchez con Sevilla

Los kilómetros más disfrutados de la histórica ciclista Paola Muñoz

Entrevista con Juan Tagle: “Nuestra alza coincide con la apertura del Claro Arena; siempre lo supimos”

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

De Saloon regresa misterioso en su nuevo disco: “Tiene todos los momentos, colores y aristas que manejamos”
Cultura y entretención

De Saloon regresa misterioso en su nuevo disco: “Tiene todos los momentos, colores y aristas que manejamos”

Caramelo de miel: los 40 años de Locura de Virus

Así se gestó la película sobre Bruce Springsteen: “Contó cosas que nunca le había contado a nadie”

“Solito”, la terrible travesía de un niño migrante
Mundo

“Solito”, la terrible travesía de un niño migrante

La disputa por las tierras raras, la nueva moneda de cambio de la geopolítica global

Petro acusa a EE.UU. de “aliarse con la mafia” tras las sanciones de Trump: “Creí que nos podíamos ayudar”

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal