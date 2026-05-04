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    Política

    El duro emplazamiento de la senadora Gatica (RN) al gobierno previo al comité político: “Vengo a pedir que se ordene la casa”

    La parlamentaria oficialista cuestionó que en los primeros 50 días de la administración Kast “ha habido desorden, filtraciones y descoordinación ministerial”.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    Rocío Latorre
    Senadora María José Gatica (RN).

    Un fuerte emplazamiento fue el que hizo la senadora María José Gatica (RN) previo al inicio del comité político ampliado de este lunes, en que cuestionó la conducción de la actual administración en sus primeros 50 días en La Moneda.

    La parlamentaria oficialista hizo eco de las críticas surgidas desde el propio sector durante la semana pasada, en las que se apuntó directamente al jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázabal, a la filtración del oficio de la Dipres -dependiente del Ministerio de Hacienda- sobre los recortes de programas sociales, entre otras descoordinaciones del Ejecutivo.

    “Vengo a plantear en la mesa de este comité político ampliado que el gobierno se ordene, tan simple como eso. Necesitamos orden, porque, por lo menos desde el lado de Chile Vamos, no hemos titubeado, no hemos hecho mayor crítica a distintos planteamientos que han manifestado o han anunciado desde el Ejecutivo, pero vemos que desde dentro de la casa sí ha habido desorden y eso nos hace mal, nos afecta. Y principalmente le afecta a nuestro presidente, José Antonio Kast”, dijo.

    Y luego reforzó: “Voy a pedir que con urgencia se ordene la casa para que podamos avanzar con los distintos proyectos de ley que necesitamos, que avancen de manera urgente y que ya llevamos tiempo anunciándolos para poder avanzar bajo la línea del progreso, bajo el bienestar social”.

    Al ser requerida por las principales falencias que observan desde Chile Vamos, apuntó que “ha habido desorden, han habido filtraciones, han tenido que desmentir las filtraciones, ha habido descoordinación ministerial”.

    Tal como lo hicieron presidentes de partido como Arturo Squella (Partido Republicano) y Guillermo Ramírez (UDI), Gatica también solicitó que la coordinación política esté a cargo del ministro del Interior, Claudio Alvarado.

    “Aquí hay un encargado que tiene que referirse y tiene que empaparse de lo que significa la coordinación de los ministros y es el ministro del Interior. Y yo tengo entendido que él ha estado haciendo ese trabajo, pero necesitamos que el resto de los ministros, entiendan que hay un ente encargado de la coordinación ministerial y esa persona es Alvarado”, remarcó.

    Más sobre:María José GaticaGobiernoJosé Antonio KastSegundo PisoClaudio AlvaradoRenovación NacionalRN

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