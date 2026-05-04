Bancada PS acusa campaña de desprestigio contra candidatura de Bachelet a la ONU y apunta a funcionarios de la Cancillería

La bancada de diputados del Partido Socialista (PS), encabezada por Nelson Venegas, lanzó una dura acusación en contra de funcionarios de la Cancillería, a quienes apunta por una supuesta campaña de desprestigio a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

En una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, los parlamentarios socialistas piden oficiar al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, sobre la eventual acción.

24 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, FRANCISCO PEREZ MACKENNA, DURANTE SESION DE COMISION. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

En el texto, hacen referencia “al comunicado público del Instituto Libertad de fecha 26 de marzo de 2026, el que aparece suscrito por 3 funcionarios de esa Secretaría de Estado, señores Cristián Sanhueza Carvajal, Cristián Jara Brito y Francisco Devia Aldunate, y en donde expresan su rechazo a la candidatura a Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de nuestra compatriota y expresidenta de la República de Chile S.E.Michelle Bachelet Jeria”.

Los congresistas mencionan la decisión de la Cancillería de “no respaldar, pero tampoco rechazar la candidatura” de Bachelet, y recalcan que esa postura “se vería comprometida al existir pronunciamientos públicos de 3 funcionarios de esa Secretaría de Estado”.

En concreto, los socialistas acusan que dichos funcionarios habrían suscrito una declaración en la que se sostiene que la postulación de la exmandataria “nació como una iniciativa del Grupo de Puebla y no del Estado de Chile, lo que es a todas luces falso, pues dicha candidatura fue propuesta por el Presidente de la República S.E. Gabriel Boric Font en representación de la República de Chile, con el respaldo de la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y del Presidente de la República Federativa de Brasil”.

En el escrito, se apunta que el caso más grave lo constituye “la participación en el comunicado público del señor Francisco Devia Aldunate, ministro consejero y jefe del Departamento Político de la Embajada de Chile en España”.

Sobre éste, “se solicita informar si pidió autorización previo a participar de la redacción y firma del comunicado, y en caso contrario que se instruya el procedimiento disciplinario de rigor y se le releve de sus funciones en representación del Estado de Chile ante el Reino de España”.

Sobre la acusación, Venegas señaló que los funcionarios de la Cancillería “estarían haciendo prácticamente anti-campaña contra la candidatura de Michelle Bachelet”.

“Eso es absolutamente grave, porque va en descrédito, y esto es incluso después que el propio gobierno del Presidente Kast señalara que no iba a hacer ninguna acción en contra ni a favor de Michelle Bachelet”, recalcó.

Además, añadió que “se está avalando a estos funcionarios que con sueldos del Estado, en el rol de estar representando misiones diplomáticas, estarían haciendo esta campaña de descrédito contra la expresidenta, contra una compatriota en definitiva”.