SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Bancada PS acusa campaña de desprestigio contra candidatura de Bachelet a la ONU y apunta a funcionarios de la Cancillería

    En una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, piden oficiar al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, sobre la supuesta acción de desprestigio de la postulación de la exmandataria.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    Expresidenta Michelle Bachelet.

    La bancada de diputados del Partido Socialista (PS), encabezada por Nelson Venegas, lanzó una dura acusación en contra de funcionarios de la Cancillería, a quienes apunta por una supuesta campaña de desprestigio a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

    En una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, los parlamentarios socialistas piden oficiar al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, sobre la eventual acción.

    24 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, FRANCISCO PEREZ MACKENNA, DURANTE SESION DE COMISION. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En el texto, hacen referencia “al comunicado público del Instituto Libertad de fecha 26 de marzo de 2026, el que aparece suscrito por 3 funcionarios de esa Secretaría de Estado, señores Cristián Sanhueza Carvajal, Cristián Jara Brito y Francisco Devia Aldunate, y en donde expresan su rechazo a la candidatura a Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de nuestra compatriota y expresidenta de la República de Chile S.E.Michelle Bachelet Jeria”.

    Los congresistas mencionan la decisión de la Cancillería de “no respaldar, pero tampoco rechazar la candidatura” de Bachelet, y recalcan que esa postura “se vería comprometida al existir pronunciamientos públicos de 3 funcionarios de esa Secretaría de Estado”.

    En concreto, los socialistas acusan que dichos funcionarios habrían suscrito una declaración en la que se sostiene que la postulación de la exmandataria “nació como una iniciativa del Grupo de Puebla y no del Estado de Chile, lo que es a todas luces falso, pues dicha candidatura fue propuesta por el Presidente de la República S.E. Gabriel Boric Font en representación de la República de Chile, con el respaldo de la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y del Presidente de la República Federativa de Brasil”.

    En el escrito, se apunta que el caso más grave lo constituye “la participación en el comunicado público del señor Francisco Devia Aldunate, ministro consejero y jefe del Departamento Político de la Embajada de Chile en España”.

    Sobre éste, “se solicita informar si pidió autorización previo a participar de la redacción y firma del comunicado, y en caso contrario que se instruya el procedimiento disciplinario de rigor y se le releve de sus funciones en representación del Estado de Chile ante el Reino de España”.

    Sobre la acusación, Venegas señaló que los funcionarios de la Cancillería “estarían haciendo prácticamente anti-campaña contra la candidatura de Michelle Bachelet”.

    “Eso es absolutamente grave, porque va en descrédito, y esto es incluso después que el propio gobierno del Presidente Kast señalara que no iba a hacer ninguna acción en contra ni a favor de Michelle Bachelet”, recalcó.

    Además, añadió que “se está avalando a estos funcionarios que con sueldos del Estado, en el rol de estar representando misiones diplomáticas, estarían haciendo esta campaña de descrédito contra la expresidenta, contra una compatriota en definitiva”.

    Más sobre:Partido SocialistaMichelle BacheletNelson VenegasCancilleríaFrancisco Pérez MackennaJorge Alessandri

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast designa nuevos embajadores: los exparlamentarios Luz Ebensperger e Issa Kort entre los elegidos

    Dueña de Preunic y Salcobrand anuncia compra de ópticas Rotter & Krauss

    Un dron iraní causa un gran incendio en instalaciones petroleras de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos

    Caso Sartor: Fiscalía allana el centro deportivo de la Universidad de Chile y domicilio de Michael Clark

    Dos muertos deja un atropello contra peatones en ciudad alemana de Leipzig

    Fiscalía acusa a Lavín León de pagos irregulares a funcionarios que trabajaron en la sede de campaña de su padre

    Lo más leído

    1.
    Exministro Cordero cuestiona al gobierno: “Esta administración poco reconoce los esfuerzos del periodo anterior”

    Exministro Cordero cuestiona al gobierno: “Esta administración poco reconoce los esfuerzos del periodo anterior”

    2.
    El primer golpe al diseño político de Kast

    El primer golpe al diseño político de Kast

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Met Gala 2026: a qué hora y dónde ver la transmisión en vivo hoy

    Met Gala 2026: a qué hora y dónde ver la transmisión en vivo hoy

    Kast designa nuevos embajadores: los exparlamentarios Luz Ebensperger e Issa Kort entre los elegidos
    Chile

    Kast designa nuevos embajadores: los exparlamentarios Luz Ebensperger e Issa Kort entre los elegidos

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    Caso Sartor: Fiscalía allana el centro deportivo de la Universidad de Chile y domicilio de Michael Clark

    Dueña de Preunic y Salcobrand anuncia compra de ópticas Rotter & Krauss
    Negocios

    Dueña de Preunic y Salcobrand anuncia compra de ópticas Rotter & Krauss

    Columna de Tamara Agnic: La señal que llega desde Europa

    “Ojalá hacer más cosas acá“: Andrónico Luksic Lederer se presenta ante sus pares empresarios en Argentina

    Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber
    Tendencias

    Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber

    Qué es el hantavirus, el fatal brote que apareció en un crucero en Argentina

    4 recomendaciones para controlar la adicción al celular, según especialistas

    Pago del bono, fin de contrato y futuro en duda: la encrucijada de Joaquín Niemann tras la crisis económica del LIV Golf
    El Deportivo

    Pago del bono, fin de contrato y futuro en duda: la encrucijada de Joaquín Niemann tras la crisis económica del LIV Golf

    Crece la ilusión de Omar Carabalí por jugar el Mundial: “Ir a Ecuador sería maravilloso”

    El especial festejo de Marcelino Núñez con Ed Sheeran tras el ascenso del Ipswich a la Premier League

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen
    Tecnología

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Con Demi Moore y Chloé Zhao: chileno Diego Céspedes será jurado en Cannes 2026
    Cultura y entretención

    Con Demi Moore y Chloé Zhao: chileno Diego Céspedes será jurado en Cannes 2026

    Jamiroquai viene a Chile: la banda alista concierto en la capital para septiembre

    El Diablo Viste a la Moda 2 triunfa en Chile y Michael roza el medio millón de espectadores

    Un dron iraní causa un gran incendio en instalaciones petroleras de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos
    Mundo

    Un dron iraní causa un gran incendio en instalaciones petroleras de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos

    Dos muertos deja un atropello contra peatones en ciudad alemana de Leipzig

    Regularización de inmigrantes divide a España: solo 4 de cada 10 la apoyan

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?