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    Un dron iraní causa un gran incendio en instalaciones petroleras de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos

    Impacto del dron iraní causó además heridas leves a tres ciudadanos indios.

    Por 
    Europa Press
    Humo visible en la zona industrial petrolera de Fuyaira, causado por los escombros tras la interceptación de un dron por las defensas aéreas emiratíes, el 14 de marzo de 2026. Foto: Archivo

    El emirato de Fuyaira (Emiratos Árabes Unidos) ha informado este lunes de un “gran incendio” en sus instalaciones petroleras que achaca al impacto de un dron iraní que además ha causado heridas leves a tres ciudadanos indios.

    “Se ha producido un gran incendio en la Zona Industrial Petrolera de Fuyaira (FOIZ, por sus siglas en inglés) tras ser alcanzada por un dron lanzado desde Irán”, ha anunciado la oficina de prensa del Gobierno de Fuyaira en un comunicado.

    “Tras el ataque iraní del que se ha informado previamente sobre la FOIZ, las autoridades competentes del Emirato de Fuyaira anuncian que tres ciudadanos indios han sufrido heridas leves y han sido hospitalizados para recibir tratamiento”, ha indicado en una segunda comunicación.

    Las autoridades del emirato han destacado que efectivos de Defensa Civil han respondido “de inmediato” al incidente y “continúan sus esfuerzos para contener el fuego”. “Las autoridades instan a la población a abstenerse de difundir rumores y a obtener información únicamente de fuentes oficiales”, ha concluido.

    Previamente, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos ha anunciado la interceptación de tres misiles procedentes de Irán, mientras que un cuarto habría caído al mar, el primer aviso de este tipo desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Estados Unidos y el país asiático a principios de abril.

    “Se han detectado cuatro misiles de crucero procedentes de Irán que se dirigían hacia el país; tres de ellos han sido interceptados con éxito sobre las aguas territoriales del país y el cuarto ha caído al mar”, ha confirmado el Ministerio en sus redes sociales.

    La cartera militar ha indicado en el breve mensaje que “los ruidos que se han oído en diversas zonas del país son consecuencia de la interceptación exitosa de las amenazas aéreas” y ha vuelto a emplazar a los ciudadanos a que se informen a través de “fuentes oficiales” y a “cumplir con todas las medidas de seguridad pública”.

    Mientras, medios iraníes como la televisión pública, IRIB, han informado citando a un “alto mando militar” iraní de que “Irán no tenía previsto atacar a EAU”.

    Condena a la “agresión iraní”

    El Gobierno emiratí ha condenado esta “agresión iraní” y sus “nuevos ataques terroristas” contra objetivos e instalaciones “civiles” mediante el lanzamiento de misiles y drones.

    Este ataque “contra civiles e infraestructura civil es condenable y rechazado según todos los criterios legales y humanitarios”, ha considerado el Ministerio de Asuntos Exteriores, por lo que reclama detener “de inmediato estos ataques alevosos” de los que responsabiliza “plenamente” a Teherán.

    “Estos ataques constituyen una peligrosa escalada y una transgresión inaceptable, que representan una amenaza directa para la seguridad, la estabilidad y la integridad territorial de EAU, en violación de los principios del Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas”, ha denunciado.

    Emiratos advierten además de que protegerán su seguridad y soberanía y de que se reservan el “pleno y legítimo derecho a responder a estos ataques” de conformidad con el Derecho Internacional.

    Emiratos se ha convertido en el principal objetivo de las represalias regionales de Irán tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, en el que murió el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, además de otros altos cargos.

    Más sobre:Emiratos Árabes UnidosFuyairaIránDroninstalaciones petrolerasincendioMundo

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