Fatal caída en dique argentino termina con la vida de turista chileno en Mendoza

Un paseo familiar terminó en tragedia este domingo en la provincia argentina de Mendoza, luego de que un turista de nacionalidad chilena, de 51 años, muriera tras precipitarse a las aguas del Dique Agua del Toro, en la zona precordillerana del país vecino.

El hecho ocurrió mientras la víctima compartía una jornada de pesca junto a familiares en las inmediaciones del embalse, ubicado en las cercanías de la ciudad de San Rafael.

Según información preliminar recopilada por la policía local, el hombre se separó momentáneamente del grupo y, pocos minutos después, se escuchó un fuerte impacto que alertó a quienes lo acompañaban.

Al advertir la situación, un hermano de la víctima se lanzó al agua en un intento desesperado por auxiliarlo. Sin embargo, las condiciones del lugar -marcadas por gran profundidad y sectores escarpados- impidieron el rescate, perdiéndose rápidamente su rastro bajo la superficie.

Complejo operativo en el embalse

Según reportaron medios trasandinos, la emergencia activó un despliegue de equipos de rescate que incluyó a personal policial y unidades de Bomberos.

Debido a la geografía del dique, fue necesario recurrir a buzos especializados, quienes realizaron labores de rastreo subacuático hasta dar con el cuerpo.

Tras su recuperación, personal sanitario confirmó el fallecimiento en el mismo lugar, sin que fuera posible realizar maniobras de reanimación.

El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público local, que ordenó peritajes para determinar con exactitud cómo se produjo la caída.

Entre las hipótesis que se manejan se encuentran un accidente por deslizamiento o una eventual descompensación física previa.

Asimismo, se dispuso la realización de una autopsia para establecer la causa precisa de muerte, mientras se recogen testimonios y otros antecedentes que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

El Dique Agua del Toro es un punto habitual para actividades recreativas, pero también presenta riesgos asociados a sus características naturales.