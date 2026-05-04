Carmona y manifestaciones estudiantiles durante el actual gobierno: “No es un tema que le inventaron a Kast en marzo”

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó este lunes las manifestaciones estudiantiles que se han desarrollado durante las últimas dos semanas en contra de la aprobación del proyecto de Escuelas Protegidas presentado por el Ejecutivo.

La iniciativa, que fue aprobada hace unas dos semanas en la Cámara de Diputados, tiene como objeto fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales. La medida permitiría, por ejemplo, la revisión de mochilas y buscaría negar la gratuidad en educación superior a condenados por hechos de violencia escolar.

Tras ello, en la región Metropolitana se han desarrollado diversas manifestaciones en establecimientos públicos, principalmente aquellos dependientes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, aunque no restringido solo a ellos.

Consultado al respecto sobre cómo el gobierno podría enfrentar esta situación, el exdiputado señaló: “Yo creo que hay una fórmula política, democrática, histórica a la cual recurrir, que es el diálogo, que es escuchar a la contraparte, que es integrar a la contraparte en la construcción de política y soluciones”.

“Cuando todo está de antemano entregado y en limpio, y la contraparte no tiene ningún papel que jugar que no sea hacerse cargo de descalificaciones muy violentas, de verdad se construye el peor de los escenarios para abordar temas complejos”, agregó Carmona.

En ese sentido, explicó que “el tema del movimiento, no solo estudiantil, sino educacional, es un movimiento que tiene las complejidades propias del tema. No es un tema que le inventaron hoy día a Kast en marzo, sino que un tema histórico”.