Megadeth, ¿en cuenta regresiva a la extinción?

Fue una observación que remeció el espinazo y el ánimo de Dave Mustaine, el legendario líder de Megadeth, la que terminó por convencerlo. El grupo trabajaba en un nuevo disco. Hasta ese momento, uno más en la discografía del grupo.

“Ya habíamos grabado casi dos tercios del disco, y estaba hablando con mi hijo, Justis -detalló en charla con Loudersound-. Y le dije: «Me duelen las manos y no sé cuánto tiempo más podré aguantar». Ya tengo artritis en las manos y algunos dedos están entumecidos, así que me pregunto: ¿cuánto más pueden soportar mis manos?”.

El tormento de someter durante años a sus manos a horas de ensayos y prácticas de exigentes rutinas de guitarra eléctrica, sumado a su enfermedad, ha sido duro para Mustaine. Más porque en la médula de Megadeth está el virtuosismo, los riffs a toda velocidad, los solos rebosantes en técnica y complejos cambios de ritmos, más propios del progresivo.

Megadeth

Incluso, en 2002, ya había anunciado un retiro indefinido de los escenarios y la disolución de la banda, a causa de una neuropatía radial en su brazo izquierdo. Pero fiel a su carácter terco, el músico logró recuperarse y volver a la carretera.

Pero a sus 64 años, el rubicundo referente del metal parece decidido, ahora sí a colgar la guitarra. Al menos así lo detalló en agosto del año pasado, cuando Mustaine anunció que el decimoséptimo álbum de estudio de Megadeth sería el último, y que la gira mundial para promocionarlo supondría el telón final de la banda.

¿Puede ser realmente la última vez de Megadeth? La salud de Mustaine parece ser un factor. “Es difícil precisar esos retiros auto impuestos porque en la música existen cientos de casos -dice el periodista Felipe Rodríguez-. Charles Aznavour se retiró varias veces. En Chile, Buddy Richard también hizo un show de despedida en el Caupolicán. Mustaine tiene 64 años y ha vivido del afecto de sus fans por más de 40 años. Es complicado si, en el futuro, le hacen una buena oferta y desista”.

En enero, el álbum titulado igual que la banda generó buenas críticas, destacando que es su mejor material en años. “Megadeth, siempre los miembros técnicamente más superiores de los Cuatro Grandes del thrash metal, han pasado cuatro décadas elevando los estándares. Cada segundo de su decimoséptimo álbum de estudio rezuma la misma precisión y versatilidad combativa que hicieron tan devastadores clásicos como Rust In Peace y Countdown To Extinction. Los sencillos recientes Tipping Point y I Don’t Care sentaron las bases”, reseñó Loudersound.

Además de contar, efectivamente, con algunas buenas canciones (Tipping Point es un mazazo), el álbum logró una impresionante marca. Le dio a Megadeth su primer número 1 en la lista Billboard 200, al debutar en la cima de la lista del 7 de febrero.

10 DE ABRIL 2024 MEGADETH EN MOVISTAR ARENA FOTO PEDRO RODRIGUEZ/LA TERCERA PEDRO RODRIGUEZ

Para Felipe Rodríguez, aquel es más bien un álbum para los fans. “Creo que este álbum es de ese tipo de discos que agradece el fan standard. Sobre todo, los metaleros que son seguidores más convencionales y conservadores. Este disco podría haber salido en 1992 o 2007 y sería típicamente Megadeth”, apunta.

Como sea, Mustaine y compañía -hoy lo secundan el guitarrista finlandés Teemu Mäntysaari, el bajista James LoMenzo, y el baterista belga Dirk Verbeuren- han aprovechado el adiós para pasar por Sudamérica, tierra fértil para el metal. Ya se han presentado en Colombia, Perú, Argentina y Brasil, con shows en que repasan su carrera, además de sumar algunos cortes del nuevo disco. También tendrán dos conciertos en Chile, arrancando esta noche en el Movistar Arena, donde repiten el martes 5 de mayo en el mismo lugar.

En uno de los shows en Colombia, Mustaine se animó a incluir la versión de Ride the Lightning que grabó en el último disco de Megadeth. Es una canción grabada por Metallica para el álbum homónimo de 1984, cuando él ya no era parte del grupo, pero figura con créditos en la composición. Es como si el rubicundo quisiera dejar en claro su lugar en la historia y cerrar el capítulo con su antigua banda. “La época de las rencillas es parte del pasado -apunta Rodríguez-. Tanto él como Metallica han tenido carreras exitosas y grabar su propia versión es un cierre de ciclo. Además de una estupenda ayuda promocional para ambas bandas”.

En general, pese a la salud de Mustaine, los shows en Sudamérica han resultado contundentes. Clarín apuntó que el predio de Tecnópolis, repleto con 35 mil personas se transformó “en un verdadero hervidero a lo largo de un set que reunió una docena y media de canciones, entre nuevas y antiguas, además de alguna que otra sorpresa, con la luna brillando sobre las cabezas de la muchedumbre y siendo la gran testigo de una velada realmente memorable para los amantes de la música thrash”.

De hecho, durante la segunda presentación Mustaine aseguró que el grupo se animará a una segunda vuelta por Latinoamérica. “Los amamos, hemos esperado tanto tiempo para volver a tocar aquí y vamos a regresar. Esto aún no ha terminado”, señaló. La sinfonía de la destrucción de Megadeth todavía no llega a su último movimiento.