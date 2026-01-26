“Buen tributo a su propio legado” y “completamente olvidable”: el debate que deja el último disco de Megadeth

Megadeth con más de cuatro décadas de carrera, ya había anunciado que el disco homónimo sería el último. En un video hecho con inteligencia artificial, Vic Rattlehead, alter ego de Dave Mustaine, advirtió que la carrera forjada en acero terminaría “en fuego”. El viernes 23 de enero, la banda lanzó el 17° álbum que cierra finalmente su repertorio.

El tiempo no pasa en vano, el líder y fundador del grupo ya tiene 64 años. Sus manos, con las que ha tocado canciones legendarias en la guitarra, sufren de artritis y contractura de Dupuytren. Estas enfermedades dificultan el movimiento de sus manos y eventualmente menguarán su habilidad con el instrumento.

El disco tiene la presencia de riffs de guitarras marcados característicos de Dave Mustaine. Sobre la estructura y el sonido, Rainiero Guerrero, director de Radio Futuro, lo califica como un disco de trash metal clásico, del que la banda misma fue creador y prócer. “Es un buen tributo a su propio legado”, enfatiza.

La precisión de los músicos en el disco es destacada por The Guardian, lo que comentan ha sido una constante pese a los cambios que históricamente han tenido en su alineación. El medio destaca que el guitarrista Teemu Mäntysaari se acomoda perfectamente al paradigma de Megadeth.

Sin embargo, la nota señala que la segunda mitad del disco pierde su calidad. “Como si su enfoque de resumen de carrera se extendiera a recordar a los oyentes la inspiración en declive que ha atormentado los lanzamientos recientes de Megadeth”, complementa.

En contraposición, Pitchfork señala que una banda como Megadeth hace este tipo de disco para demostrar que todavía está apto para el ruedo. También, comentan que causa decepción que los mejores solos son de Teemu Mäntysaari. “Sin embargo, el liderazgo de Mustaine garantiza que Megadeth tenga todas las características un álbum de Megadeth completamente olvidable”, sentencia la nota.

Bonus intrigante

Una de las sorpresas que anunciaron con el disco fue el cierre con la canción de Metallica, Ride the lightning, como un bonus. Mustaine fue uno de los compositores en del tema original, antes de su salida de la banda en 1983. El incluir esta obra dentro del álbum es gesto que intriga y ha dado que hablar.

Metadeth

Rainiero Guerrero califica el bonus como una actualización del tema original, pero al mismo tiempo respetuosa. El experto señala que el sonido de las interpretaciones es similar, lo que habla de un respeto de Metallica por el aporte de Dave Mustaine en su momento.

“Esta versión le hace bastante justicia (...) En términos de lo que son los solos, son muy calcados. Pero más que calcados, es la forma de tocar la guitarra muy propia de Dave Mustaine. Que es lo que hizo en el primer disco”, comenta.

La decisión de que este tema sea el cierre del disco encuentra opiniones diferentes entre los expertos. Por un lado, Marcelo Contreras, periodista y crítico de espectáculo, considera que “Dave Mustaine nunca ha podido- ni querido- despegarse de su fantasma de Metallica”.

“Es una gran narrativa para él presentarse como el ángel caído, el expulsado de ese reino, que considera justo reivindicar su contribución en la genética de su mayor competencia”, complementa.

Por otro lado, Reiniero Guerrero cree que es parte de un mensaje por parte de Mustaine. “Hay algo simbólico de decir ‘se cierra la parte de Megadeth, se cierra su gran historia’ y al final un guiño para decir ‘Metallica también es parte de mi historia, soy parte de la historia de Metallica’”

Además, la banda adjuntó un segundo bonus track con la compra digital del disco en su página oficial. El tema es Nobody’s Hero y se puede obtener hasta el 29 de enero.

Como parte de la gira mundial “This War Our Life”, la banda visitará nuestro país con su presentación en el Movistar Arena el 4 y 5 de mayo. Este concierto de la agrupación será parte del tour que cierra la carrera de la legendaria banda.