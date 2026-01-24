El regreso de My Chemical Romance, un fenómeno sin fecha de vencimiento

24 de febrero de 2008. Belén González, fan de My Chemical Romance y creadora de las fiestas Emo Night en Chile, tenía 12 años cuando fue al primer concierto del grupo en Chile. Su fervor por la banda de Nueva Jersey era tal que hizo la fila desde las 7:30 de la mañana.

Entró a ver el espectáculo y el grupo apareció en el escenario con This is how I disappear. “Fue hermoso”, enfatiza. En ese momento, no sabía que el grupo se separaría en 2013 y tendría que esperar casi 18 años para verlos nuevamente

Los años han pasado, los fanáticos adolescentes, ahora tienen trabajos, tienen familia. Pablo Trigo, administrador de la cuenta fan de Instagram de la banda con más de 15 mil seguidores, empezó el club cuando era joven, ahora tiene una esposa y una hija. Él explica que después de la separación había años enteros sin noticias que comunicar a los fanáticos. “Era muy esporádico”, enfatiza.

My Chemical Romance

Cuando la banda anunció su regreso en 2019, una chispa se prendió otra vez. La fanaticada leal se volvió a unir.

My Chemical Romance anunció una fecha para el jueves 29 de enero en el Estadio Bicentenario de La Florida. Debido al sold out que hicieron en una hora, abrieron una segunda fecha para el miércoles 28.

Más que una etapa

Los fans chilenos conectaron profundamente con las emociones que transmitían los artistas. Además, My Chemical Romance se instaló como el representante cultural de lo emo.

El negro en sus vestimentas, el pelo planchado, las uñas pintadas y el delineado fueron elementos que a personas como Pablo Trigo lo hicieron sentir cómodo. Aunque, su familia y compañeros de colegio no lo entendían. “Siempre he sido tratado como raro”, manifiesta.

Trigo cuenta que el Eurocentro fue el bastión donde se juntaba con sus amigos a escuchar música. Así como muchas tribus urbanas de aquellas épocas. Para Belén González fueron también el Portal Lyon y las esculturas de Los Leones.

Desde su costado, Macarena Hansen, directora y locutora de Radio Rock&Pop, estima que My Chemical Romance conectó porque, en esos años, todos los adolescentes estaban buscando definirse. “Era el apogeo de la identidad propia”, recuerda.

Esas letras son las que hicieron que Belén González la considerara la “banda de su vida”. “Empecé a leer las letras en español y me hicieron mucho sentido con lo que vivía”, explica.

Según Cristóbal Orellana, editor de Radio Futuro y conductor del programa Nueva Escena, explica que My Chemical Romance conecta con la cultura de nuestro continente porque, “de cierta forma, siempre hemos sido emo”.

“Los latinos somos de sentir, de transitar las emociones y vivirlas a flor de piel. Y eso, mezclado con una generación adolescente que no terminaba de comprender por completo lo que sentía, terminó siendo la receta perfecta”, complementa.

Macarena Hansen enfatiza que el éxito de la gira se debe a las cualidades de una fanaticada sumamente pasional. “Sumándole seguir a una banda que es destacadamente emocional, los hace uno de los públicos más fieles”, indica.

Desde su estética a su sonoridad, Cristóbal Orellana comenta que My Chemical Romance ya es parte de las fibras de los fans. Por eso, tiene un estatus que les permite volver y seguir vigentes. “Significa que no importa cuántas veces vuelvan, siempre tendrán público esperándolos”, sentencia

Francisco “Pancho” Reinoso, conductor de Sonar FM y del podcast La Mala Religión, señala que el impacto de su regreso es un fenómeno global, no solo de Chile. El periodista explica que la música de la banda ha traspasado barreras generacionales. “Agarraron a los nostálgicos de la primera ola emo y toda una nueva generación post pandemia”, añade.

“El 2022 los vi en Estados Unidos y su show ya podríamos decir que encanta a dos generaciones de fans. Ni hablar con el impulso gracias a Tik Tok”, complementa.

Las fechas en el Estadio Bicentenario llegan después de la gira por Norteamérica Long Live: Black Parade en 2025. Acompañados por The Hives, la banda tocará frente a un público que lleva más de década y media esperando.

La banda sueca será la gran aliada de My Chemical Romance en Chile

Francisco Gajardo, fan de My Chemical Romance desde 2005, irá a las dos fechas que se realizarán. El admirador espera que el concierto sea un espacio de disfrute, pero también de recuerdo. “Reencontrarme con mi “yo” adolescente, que en ese tiempo estaba reprimido por muchas doctrinas y estaba asustado. Y sanarme con él”, señala.

Por su lado, Cristóbal Orellana señala que el concierto será un evento catártico para toda una generación. “Creo que con My Chemical Romance volverá a aparecer el emo que en muchos estaba dormido o esperando ese espacio para desahogarse”, explica.

Entre los comics y la música

Gerard Way inició My Chemical Romance en 2001, cuando trabajaba como ilustrador de comics en Nueva York. El artista presenció el atentado a las Torres Gemelas, algo que caló hondo en el joven vocalista. Cristóbal Orellana explica que el cantante “encontró en la música la vía para canalizar el impacto, la tristeza, la rabia y toda su emocionalidad”.

Sin embargo, Way no esperaba el impacto cultural que tendría su grupo. Macarena Hansen señala que la banda alcanzó la fama con solo dos discos conceptuales. “Marcaron hito al consolidar una estética teatral y emocional, también al crear himnos generacionales como I’m Not Okay (I promise), Helena, y Welcome to the Black Parade”, indica.

En 2019, en una entrevista con el medio británico The Guardian, el vocalista explicó que la fama después de The Black Parade (2006) comenzó a dificultar el futuro de la banda. “Cuando las cosas empiezan a tener éxito y van bien (...) Ahí es cuando mucha gente comienza a tener una opinión y ahí es cuando vas directo hacia el desastre”, manifestó.

My Chemical Romance

En paralelo, y fuera del rubro de la música, Gerard Way también cosechó notoriedad en el mundo editorial. En 2007, creó el comic Umbrella Academy, en el que encauzó los problemas que existían en la banda. Bajo el sello de Dark Horse Comics, el artista escribió la historia de una familia de superhéroes disfuncional.

La historieta tuvo tal popularidad que, en 2019, Netflix la llevó a una serie live action. Actualmente, el programa concluyó su historia y tuvo en total cuatro temporadas.

La vida del líder de la banda cambiaría en 2009 con la llegada de su única hija Bandit Lee Way. En 2010, el artista luchaba contra el alcoholismo después del lanzamiento del cuarto álbum del grupo. Una situación que dificultaba su presencia como padre.

En una entrevista con NME, Way expresó: “Comencé a enfrentar la realidad hipotética de Bandit (hija) sin un padre. Lo empecé a pensar en serio. Quiero que tenga un padre, alguien presente. Porque de una forma u otra- ya sea por muerte o por manicomio, ella iba a crecer sin padre”

El 22 de marzo de 2013, un mensaje fulminante golpearía a los fans de My Chemical Romance. A través de un comunicado por su sitio web, la banda anunciaría su separación. “Ahora, como todas las grandes cosas, ha llegado el momento de finalizar. Muchas gracias por su apoyo y por ser parte de esta aventura”, decía el texto en su página.

La disolución no fue el final de la música. El vocalista de la banda lanzó su carrera como solista con el proyecto Hesitant Alien (2014). Según Billboard, el disco “con un estilo inteligente lleva a los fans a un nuevo territorio, mientras mantiene las mejores partes de su escritura dramática”, detalla.

gerard way

Los años siguientes, Way estuvo enfocado en la curaduría de historietas en el sello Young Animals de DC Comics. Con esto, la empresa buscaba contar historias con temas más adultos que sus clásicos.

El regreso

Tuvieron que pasar 6 años para que los fanáticos de My Chemical Romance volviera a tener esperanzas de verlos en vivo. El 31 de octubre de 2019, la banda publicó en su Instagram un afiche promocional de un concierto para el 20 de diciembre. “¿Esperaban que nos reuniéramos?”, enunciaban en una historia.

Tras esto, la banda realizó una gira por Norteamérica, Europa y Oceanía que terminó en 2023, con un parón por el Covid-19. Cristóbal Orellana dice que “se vio a la distancia como un fuerte ‘estamos de vuelta con todo’”.

El último tour de My Chemical Romance hizo honor al disco Black Parade, álbum que cumple 20 años. Es más, tocaban la obra completa para después pasar a distintas composiciones de su repertorio.

Sobre la presentación del tour en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, Rolling Stone detalla que la primera parte del show “está ambientada en Draag, que está bajo el regimen del Gran Dictador Inmortal”. Este momento lo utilizan para hacer una sátira política en un espectáculo sumamente teatral.

Después, la banda pasa al escenario B, en el centro del estadio, para interpretar las demás canciones de su catálogo. “Aunque My Chemical Romance han actuado como los dioses del rock en el escenario principal, su poder de estrella fue verdaderamente mostrado en la segunda parte del espectáculo”, dice la nota.

En un principio, el tour The Black Parade 2026 iba a tener la primera fecha en Colombia. Sin embargo, este show tuvo que ser pospuesto para el 10 de febrero y quien recibirá a la banda de New Jersey será Perú el domingo 25 de enero.