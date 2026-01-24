SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Herbarios de escritoras: cuando la naturaleza se transforma en literatura y resistencia

    A través de la colección Naturaleza, la editorial Libros del Cardo conecta la botánica con la disidencia intelectual y la literatura que llaman "obrera". El rescate de estos herbarios pone en relevancia la vegetación como fuente de inspiración para grandes como Emily Dickinson y Rosa Luxemburgo.

    Constanza Moncada M.Por 
    Constanza Moncada M.
    Herbarios de escritoras: cuando la naturaleza se transforma en literatura

    “Dos horas de riego y barrido de hojas secas me dejan en condiciones de escribir durante tres más”, escribió Gabriela Mistral en uno de sus ensayos. Para la Nobel chilena, la jardinería no era un pasatiempo, sino el combustible de su prosa.

    Esa misma pulsión es la que articula Naturaleza, la colección de la editorial Libros del Cardo que propone leer los herbarios de figuras como Inés Echeverría (Iris), Emily Dickinson y Rosa Luxemburgo no como meros catálogos botánicos, sino como actos de disidencia intelectual. Las hojas, los tallos, la tierra y las flores se transformaron en sus aclamados versos.

    “Principalmente, reúne a mujeres que hacen herbarios y que han estado en distintas situaciones complejas, ya sea en la cárcel o en el encierro, y han creado un microcosmos alrededor de las plantas“, explica su fundadora Gladys González.

    Como novedades, se suma Herbario Dickinson (1839-1846), texto que contiene una selección bilingüe de poemas sobre el jardín y la totalidad del herbario que la autora creó desde los 14 años con las 424 especies vegetales que recolectó, prensó, clasificó, según el sistema de clasificación de Linneo, y preservó en su cuaderno, cuya materialidad se reproduce en la portada del libro.

    “Esta selección recrea el jardín mismo. Casi todos tienen vinculaciones con abejas, el libro está vivo, se va polinizando de un texto a otro”, profundiza la editora.

    Además, se integra Herbario Luxemburgo (1913-1918), de Rosa Luxemburgo, que se compone de más de 100 especies e incluye la escritura durante su periodo de prisión.

    “El interés tiene que ver con posicionar los jardines como espacios políticos, espacios de resistencia, de memoria, de comunidad y de seguridad. Usualmente los herbarios los hacían mujeres que vivían dentro de los márgenes o de forma excéntrica. Esta unión de mujeres que desarrollan un trabajo de recolección, de observación y de comunidad, es bien interesante para desarrollar estudios culturales”, agrega.

    Esta idea se enmarca en lo que llama literatura obrera, que explora obras ligadas a la naturaleza, la desaparición y las masacres latinoamericana.“Otra arista que es de poder difundir literatura de mujeres que fueron defensoras de la naturaleza, que fueron sufragistas, que abogaron también por insertar nuevos conceptos como sostenibilidad, que ahora están tan en boga", explica González.

    Para la escritora es crucial poder aterrizar estos conceptos a la literatura chilena, en esa línea, “la idea es posicionar a Gabriela Mistral como la escritora más importante de la naturaleza de Latinoamérica”, postula.

    Para ello, la colección integra Textos sobre naturaleza. Diarios y Cuadernos sobre jardín y Herbario Mistraliano. Ambos se componen de textos poéticos, cartas y prosa de Gabriela Mistral.

    Inés Echeverría Bello es otra autora destacada en la colección. Tierra virgen. Cuaderno de naturaleza de Iris, es una travesía por el sur de Chile, en donde la exploración del viaje, la flora, la fauna, los pueblos originarios y la conexión con la espiritualidad son la trama fundamental.

    En el caso de Tierra virgen, “si bien existe una ‘mirada imperial’, es un texto que refleja los paradigmas del siglo XIX sobre civilización, dominio y progreso en el momento en que fue publicado. Es una obra cultural relevante para los estudios de ecocrítica, un archivo histórico, que nos permite leer, cuestionar y entender sobre la visión de la naturaleza, el territorio, el extractivismo y la construcción de los ‘otros’, que justificaron el despojo territorial y la marginalización de las comunidades locales en dicho momento de la historia”.

    Para la editorial, estos libros no son piezas de museo, sino organismos que generan “rizomas” con el presente. González reflexiona: “Estos textos dialogan desde la sensibilidad hacia la naturaleza y también desde una disidencia intelectual. Los jardines son espacios de protección, espacios donde usualmente las mujeres se reúnen con sus conocimientos y que van generando rizomas. A mí me es interesante ver cómo estos libros, que son del siglo XIX, todavía nos tocan, nos emocionan y van generando otros proyectos que tienen que ver con la modernidad”.

    Para explicar su punto, usa la metáfora del quelite, planta autóctona de América Latina que hoy emerge entre las grietas del cemento. “La idea de estos herbarios es crear ese imaginario. A pesar de que son mujeres que no tuvieron reconocimiento en vida, igualmente irrumpen en la escenografía pública, literaria y política”, destaca.

    De la reflexión, pasan a la acción. La misma editorial impulsa un taller literario llamado Literaturas Obrera, donde después de leer y escribir, arman jardines basados en los herbarios. “Por ejemplo, en espacios que están contaminados como Puchuncaví, la idea es terminar con la plantación de girasoles, que absorben metales pesados y agentes contaminantes. Se vincula con las instalaciones artísticas, pero en este caso, instalaciones vegetales”, expone.

    El futuro de la colección promete seguir expandiendo estos límites. Libros del Cardo ya prepara textos de Hildegard von Bingen, la mística alemana que, siglos después de su muerte, terminó inspirando Lux, el más reciente proyecto de la estrella global Rosalía.

    Lee también:

    Más sobre:LibrosLT SábadoGabriela MistralInés EcheverríaEmily DickinsonRosa LuxemburgoLibros Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    El Caballero de los Siete Reinos: podemos ser héroes

    Vuelve el disco olvidado que inició a La Ley: “Tenía un sonido muy avanzado para la época”

    El rol que tuvo la futura ministra de Salud en la condena de Manuel Álvarez

    Rodrigo Illesca, director ejecutivo de Conaf: “Nadie está preparado para estos tipos de incendios”

    En rodaje: los primeros pasos de los futuros ministros de Kast

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    El rol que tuvo la futura ministra de Salud en la condena de Manuel Álvarez
    Chile

    El rol que tuvo la futura ministra de Salud en la condena de Manuel Álvarez

    Rodrigo Illesca, director ejecutivo de Conaf: “Nadie está preparado para estos tipos de incendios”

    En rodaje: los primeros pasos de los futuros ministros de Kast

    Director de Migraciones: “Cuando asumimos estábamos viviendo una crisis migratoria. Hoy día estamos lejos de esa situación”
    Negocios

    Director de Migraciones: “Cuando asumimos estábamos viviendo una crisis migratoria. Hoy día estamos lejos de esa situación”

    Declaran desiertos concursos para permisos de casinos en Coyhaique y Ancud

    AES Andes desiste de megaproyecto de hidrógeno verde en Chile al que se opusieron observatorios astronómicos y José Antonio Kast

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día
    Tendencias

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    Argentina, la nueva tierra prometida del talento nacional: el principal destino de los chilenos en el exterior
    El Deportivo

    Argentina, la nueva tierra prometida del talento nacional: el principal destino de los chilenos en el exterior

    El ranking de los futbolistas chilenos mejor pagados del planeta

    Intoxicación, problemas con el auto y a un minuto del podio: la aventura de Lucas del Río, el mejor chileno en el Dakar

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    El Caballero de los Siete Reinos: podemos ser héroes
    Cultura y entretención

    El Caballero de los Siete Reinos: podemos ser héroes

    Vuelve el disco olvidado que inició a La Ley: “Tenía un sonido muy avanzado para la época”

    Reseñas de discos/singles: Ana Tijoux celebra la música, Imarhan se renueva y Megadeth se despide a lo grande

    Cómo el plan de Trump para adueñarse de Groenlandia remece la vida en la isla ártica
    Mundo

    Cómo el plan de Trump para adueñarse de Groenlandia remece la vida en la isla ártica

    Presentan moción de vacancia por “incapacidad moral” contra el presidente peruano José Jerí

    Delcy Rodríguez pide llamar a un “verdadero diálogo político” en Venezuela que incluya a la oposición

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′
    Paula

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’