¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor en los Oscar 2026?

Ya es conocida la lista de nominados para los Premios Oscar 2026, a realizarse el 15 de marzo. Los anuncios fueron muy noticiosos, con Pecadores (2025) y Una batalla tras otra (2025) sobresaliendo como las películas más elegidas y con unas nóminas difíciles para anticipar sus ganadores, sobre todo en los galardones actorales. En estos últimos, la categoría de Mejor actor en un rol protagónico llama la atención como una de las más destacadas.

¿Quieres conocer quiénes son los nominados a esta prestigiosa estatuilla? A continuación dejamos unos perfiles de los actores que competirán por la máxima gloria actoral de Hollywood.

Extraída de Baja News

Camino a la grandeza: Timothée Chalamet - Marty Supremo

Timothée Chalamet comienza, a priori, como el candidato más fuerte a ganar el premio. El actor estadounidense-francés tiene una carrera en ascenso repleta de prestigio internacional y éxitos de taquilla a sus 30 años recientemente cumplidos. Luego de irrumpir en la cinta de Luca Guadagnino Llámame por tu nombre (2017) con solo 22 años, el intérprete solidificó su trayectoria actuando en películas elogiadas como Lady Bird (2017), Beautiful Boy: siempre serás mi hijo (2018) o Mujercitas (2019) y blockbusters como las dos entregas de Duna.

El intérprete llega estruendosamente a esta temporada de premios luego de protagonizar Marty Supremo (2025). En la cinta interpreta a Marty Mauser, un joven de Nueva York que se sumerge en el competitivo mundo clandestino del tenis de mesa durante los años 50. La película está inspirada libremente en la vida de Marty Reisman, una leyenda del ping-pong estadounidense apodada como “La Aguja” que apuntó al espectáculo en un mundo en que su deporte era mirado en menos. La actuación de Chalamet como un deportista ambicioso y autodestructivo lo puso en la palestra como uno de los papeles más destacados en premiaciones estadounidenses.

Esto es sostenido por sus resultados. Durante la temporada 2026 el actor ya ha ganado trofeos a Mejor Actor en los Critics Choice Awards y los Globos de Oro (específicamente en la categoría Comedia-Musical), lo que encamina a Chalamet a su ansiado Oscar como favorito.

El intérprete consolida una trayectoria notable como actor con su tercera selección en los Premios Oscar. Su nominación por Marty Supremo lo hizo empatar el récord al actor más joven en conseguir tres nominaciones a los Premios de la Academia, igualando la estadística con el legendario Marlon Brando, quien también tenía 30 cuando lo logró con Un tranvía llamado deseo (1952), ¡Viva Zapata! (1953) y Julio César (1954). Chalamet fue previamente nominado a Mejor Actor por Llámame por tu nombre (2017), con solo 22 años, y Un completo desconocido (2024). De triunfar este año, sería el segundo actor más joven en ganar la categoría principal solo por detrás de Adrien Brody, quien ganó a los 29 años por su interpretación en El pianista (2002).

Extraída de Variety

El intérprete declaró a finales del año pasado unos dichos más controversiales referidos a su actuación en Marty Supremo. “Esta es probablemente mi mejor actuación… y hace como 7 u 8 años que he estado entregando actuaciones realmente comprometidas de primer nivel. Es importante decirlo en voz alta porque la disciplina y la ética de trabajo que estoy aportando a estas cosas… no quiero que la gente las dé por sentado”, declaró, lo que lo llevó a enfrentar acusaciones que lo tildaron de “egocéntrico”.

Las afirmaciones de Chalamet han reducido su excentricidad durante la enorme campaña publicitaria de Marty Supremo, que ha involucrado siete años del actor practicando Ping-Pong todos los días (según sus palabras), venta de merchandising, un press tour lleno de influencers, eventos con fans jugando ping-pong y una estrategia que hizo que la película se volviera la más taquillera en la historia para A24, su distribuidora, superando los 80 millones de dólares de recaudación. Todo esto ha construido unos antecedentes y una narrativa poderosa que empuja al actor a quedarse con su primera estatuilla.

Presencia ineludible: Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra

Con menos difusión mediática, el legendario actor estadounidense Leonardo DiCaprio repite nominación en los Oscar por séptima vez. Su extensa carrera actoral, donde se pueden encontrar cintas muy elogiadas como Titanic (1997), Atrápame si puedes (2002), Los infiltrados (2006), La isla siniestra (2010), El origen (2010) y El lobo de Wall Street (2013), demuestra décadas de experiencia y respeto adquirido por la industria.

Su historial en los Premios Oscar previo a esta ceremonia se remonta a cinco nominaciones a Mejor Actor, por las películas El aviador (2004), Diamante de sangre (2006), El lobo de Wall Street, El renacido (2015), Érase una vez… en Hollywood (2019), y una a Mejor Actor de Reparto por ¿A quién ama Gilbert Grape? (1993). Su única estatuilla ganada fue por El renacido, lo que le permitió romper una racha de cuatro selecciones sin ganar.

Extraída de BBC

Ahora DiCaprio vuelve a la carga interpretando a Bob Ferguson, un ex revolucionario paranoico que vive aislado con su hija Willa. Luego, cuando reaparece el coronel Steven Lockjaw, su principal adversario en contiendas revolucionarias, Bob se ve forzado a volver a las dinámicas de su vida pasada en un mundo cambiado. El protagonista de Una batalla tras otra destaca por su patetismo heroico y el actor ha recibido elogios por su desempeño en escenas cómicas y dramáticas.

“En cuanto a la actuación, DiCaprio da un giro cuidadosamente modulado, interpretando la confusa inmediatez de un personaje que puede no ser un líder de la causa pero, no obstante, sigue siendo leal a ella. Pone su pasión en la revolución cuando es necesario, pero sabe anclar este papel en el amor que un padre tiene por su hija. Sus escenas con (Chase) Infiniti, también espectacularmente presentes, le dan a la película su corazón”, comentó Brian Tallerico, presidente de la Asociación de Críticos de Cine de Chicago.

Si bien su campaña ha sido mucho más discreta, el peso del nombre de DiCaprio en Estados Unidos y su presencia constante en las listas de los premios relevantes de la industria durante esta temporada demuestran que el actor es una figura a la que no se puede descartar un posible triunfo. Además, las trece nominaciones que acompañan a Una batalla tras otra para estos Premios Oscar 2026 solo fortalecen sus chances.

Años sin focos: Ethan Hawke - Blue Moon

Otro intérprete con una trayectoria extensa, aunque menos reconocida con premios y nominaciones, es Ethan Hawke. El actor estadounidense está en la industria desde joven y arrastra una trayectoria de más de 60 películas, entre las que se incluyen cintas destacadas como La sociedad de los poetas muertos (1989), La dura realidad (1994) Día de entrenamiento (2001), La purga (2013), Boyhood: momentos de una vida (2014), El reverendo (2017) y la trilogía de Antes del amanecer, en que también ejerció como guionista.

A pesar de su larga carrera, los premios de la industria le han sido esquivos. Hawke ahora cuenta con cinco nominaciones a los Premios Oscar: dos a Mejor actor de reparto, por Día de entrenamiento y Boyhood: Momentos de una vida, y dos a Mejor guion adaptado, por Antes del atardecer (2004) y Antes del anochecer (2013). En 2026 se suma a su historial una nómina a Mejor Actor por su papel en Blue Moon (2025), para marcar la primera vez que compite en esta categoría específica.

En esta película el actor encarna al atormentado letrista y músico Lorenz Hart, en una narración que se remonta a una noche de su vida en el bar Sardi’s. Ahí, mientras su excompañero Richard Rodgers celebra el éxito de su musical Oklahoma!, Hart lucha contra su alcoholismo, su apetito sexual y el miedo al olvido. Ethan Hawke ha sido elogiado por la crítica por mantener creíble y entrañable a un personaje triste (pero carismático al mismo tiempo), parlanchín y que está casi constantemente en pantalla durante el metraje.

Extraída de El Nacional

“Hawke suele ser el tipo más genial de la sala en cada papel que desempeña. Aporta arrogancia y seriedad a sus personajes que se nota que se desprende de su personalidad en la vida real. Entonces, que él ofrezca una actuación en la que parece (...) un tipo del que estás desesperado por alejarte porque su soledad es casi repugnante (...), es una hazaña notable de actuación y verdaderamente una de las mejores interpretaciones de su carrera”, escribió el crítico Jordon Searle para The Independent.

Al igual que en el caso de DiCaprio, la campaña de Ethan Hawke ha sido mucho más sutil que la de Chalamet y el intérprete aún no cosecha premios por su papel, pero el hito de su nominación representa un momento de reconocimiento para uno de los actores más prolíficos de Hollywood durante los últimos treinta años.

Actuación al doble: Michael B. Jordan - Pecadores

Alguien que debuta como nominado en los Premios Oscar es Michael B. Jordan. El actor estadounidense ha destacado por su trayectoria en grandes producciones de Hollywood como la trilogía de Creed y la duología de Pantera Negra. Nunca ha sido elegido para competir en los Premios de la Academia y su rol protagónico en Pecadores (2025), la cinta recientemente coronada con el récord a película con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar (con 16), le acaba de dar la oportunidad.

En la película interpreta a Smoke y Stack, dos hermanos gemelos que regresan a su hogar en el sur para montar un club de blues, en busca de una nueva vida. El lugar tiene éxito con las comunidades que viven en el pueblo cercano, pero la fiesta se ve frustrada por un mal antiguo que los acecha. Los elogios a la actuación de Jordan mencionan la excelente caracterización que hace de los dos hermanos, que se distinguen a nivel de personalidad y gestos, junto a la exhibición de una interpretación dramática (o dos) de gran nivel.

Extraída de BBC

“Jordan está en su mejor momento, una prueba más de que (Ryan) Coogler podría ser el único director con el que ha trabajado hasta ahora que realmente entiende lo que lo convierte en una estrella. Como Smoke y Stack, Jordan tiene que hacer que cada personaje sea distinto pero sincronizado, y en su mayor parte lo logra, usando un marcado acento sureño que canta y se balancea sin esfuerzo con cada palabra y frase. Cuando están juntos, sus interacciones son visualmente perfectas”, comentó Aisha Harris, crítica de cine para NPR.

No ha ganado premios por su actuación hasta ahora, pero su primera nominación al Oscar marca un evento importante para la carrera ascendente de Michael B. Jordan. El éxito histórico de Pecadores también potencia su candidatura.

Fuerza brasileña: Wagner Moura - El agente secreto

Si bien aún falta mucho para que la carrera por la estatuilla se cierre a dos personas, el historial de premios de esta temporada pone al actor brasileño Wagner Moura como la principal competencia de Timothée Chalamet. El intérprete lleva varios años de trayectoria en Hollywood desde su reconocimiento internacional obtenido por la serie Narcos, en la que encarnó a Pablo Escobar. Su filmografía también incluye El Gato con Botas: El último deseo (2022), Guerra civil (2024) y varias películas protagonizadas y dirigidas por él en Brasil.

Moura ha destacado globalmente por su interpretación en El agente secreto (2025) como Marcelo, un hombre que huye de su pasado e intenta esconderse en Recife, con el objetivo de reencontrarse con su hijo durante la dictadura militar brasileña. En el proceso descubre que está casi constantemente vigilado por agentes del régimen. Su actuación ha sido elogiada por su sutileza y ha sido descrita por varios críticos como “estelar”.

Extraída de El Comercio

El actor cosechó dos triunfos importantes durante esta temporada de premios: el galardón a Mejor Actor en el Festival de Cannes y en los Globos de Oro (específicamente en la categoría de Drama). Su campaña a nivel personal ha sido sutil pero su película coge cada vez más fuerza para los Oscar, luego de que se consagrara con nominaciones históricas a Mejor película internacional, Mejor dirección de casting y Mejor película, sumadas a la selección de Moura en Mejor actor por un rol protagónico.

“La sensacional actuación estelar de Wagner Moura presenta un thriller político que sigue generando sorpresas que no ves venir. (...) El agente secreto es una gran película y llegaremos a eso en un minuto, pero primero eche un vistazo a esta foto del protagonista de la película, Wagner Moura. Esa es una estrella de cine, ahí mismo”, comentó Peter Travers en The Travers Take.

Moura se consolida como la mayor competencia de Timothée Chalamet por el Premio Oscar a Mejor Actor, al ser el que tiene antecedentes más fuertes durante la temporada. Dicho esto, la carrera por la estatuilla aún no está cerrada y aún falta un mes, con ceremonias pendientes, que pueden establecer nuevas narrativas o solidificar otras ya existentes.