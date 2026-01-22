El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

El cine brasileño acaba de dar otra muestra global de su crecimiento con El agente secreto (2025) y su éxito en premios internacionales. La cinta dirigida por Kleber Mendonça Filho confirmó durante la mañana sus nominaciones a las categorías de Mejor Elenco (dirección de casting), Mejor Película Internacional, Mejor Actor Principal (Wagner Moura) y Mejor Película en los Premios Oscar 2026, superando la hazaña de Aún estoy aquí (2024), película brasileña que compitió por tres estatuillas en 2025 (incluido el premio principal) y ganó el galardón a Mejor Cinta Internacional por primera vez en la historia de Brasil.

Extraída de MUBI

El país latinoamericano lleva muchos años establecido como una cuna de buen cine. Cineastas (como Fernando Meirelles o Walter Salles) y varios actores brasileños (como el propio Wagner Moura) han estado vinculados a Hollywood desde hace más de dos décadas. El triunfo de la película Estación Central (1998) en los Globos de Oro, ganando el premio a Mejor Película en Habla No Inglesa, también puso el cine de Brasil frente a los ojos del mundo.

Pese a esto, el prestigio del cine brasileño nunca se había materializado con éxito en los Premios de la Academia. Solo las cintas El pagador de promesas (1962), Juego de parejas (1995), Cuatro días de septiembre (1997) y Estación Central lograron nominaciones a la categoría de Mejor Película Internacional hasta antes de 2024.

En ese año, el mismo Walter Salles rompió esta racha ganando la categoría internacional con Aún estoy aquí, a lo que se sumó Fernanda Torres cosechando una nominación a Mejor Actriz Protagónica y la cinta estando presente en Mejor Película, un hito sin precedentes para Brasil.

El éxito de esta cinta vino acompañado de un premio grande en otra ceremonia anglosajona importante: el triunfo de Torres en Mejor Actriz Principal - Drama en los Globos de Oro. Durante ese 2024, su mayor competencia de habla no inglesa fue Emilia Pérez (2024), que se llevó la mayoría de galardones internacionales.

Extraída de Agencia Brasil - EBC

Este 2025 e inicios de 2026 han sido mucho más auspiciosos para El agente secreto, con más triunfos en premios internacionales y más nominaciones a los Premios Oscar que la película de Salles. Entre sus éxitos destacan premios a Mejor Dirección (Kleber Mendonça Filho) y Actor (Wagner Moura) en el Festival de Cannes, galardones a Mejor Película de Habla No Inglesa y Mejor Actor Principal - Drama (Moura) en los Globos de Oro y reconocimientos en el Círculo de Críticos de Nueva York a Mejor Actor (Moura) y Mejor Película Extranjera. Sus laureados antecedentes y su fuerte presencia en las nominaciones la vuelven una candidata firme para los Premios de la Academia que se entregarán en marzo.

Extraída de Cinema Tropical

¿Por qué el cine brasileño está en crecimiento?

La consagración de una industria cinematográfica brasileña en crecimiento viene de la mano con inversiones estatales en el marco de políticas culturales sostenidas. Durante la gestión de los ministros de cultura Gilberto Gil y Juca Ferreira, Brasil consolidó una serie de medidas orientadas a ampliar la base productiva cultural y audiovisual. Algunas de estas iniciativas implicaron expandir puntos de cultura, otorgar fondos públicos a medios y contenidos culturales, tener políticas activas de diversidad cultural (con intervención estatal frente a prácticas restrictivas de plataformas digitales) y reformas a la ley de derechos de autor. Todo esto fue pensado para un mayor control social y acceso a la cultura.

Gran parte de esta gestión ha dependido de la Agência Nacional do Cinema (ANCINE), un organismo regulador del gobierno federal de Brasil a cargo de regular, fomentar y fiscalizar la actividad audiovisual en el país latinoamericano. A través de la administración de fondos públicos, este agente estatal promueve incentivos fiscales mientras articula mecanismos de inversión privada, fomentando coproducciones y acuerdos multilaterales de realización cinematográfica.

Según datos de ANCINE, entre 2015 y 2024 se produjeron más de 2.300 películas en Brasil, de las cuales 242 fueron coproducciones internacionales. Más de la mitad se realizó bajo acuerdos bilaterales y más del 20% con multilateralidad, principalmente con socios europeos y latinoamericanos como Argentina, Portugal y Francia.

Extraída de Sao Paulo Secreto

Bajo este funcionamiento, el gobierno de Brasil ha dado gran importancia a la inversión en cultura, enfatizando su relevancia en la formación social y generación de empleo. Según un Mapeo de la Industria Creativa publicado por Firjan (Federación de Industrias del Estado de Río de Janeiro), en 2023 la economía creativa representó un porcentaje del PIB brasileño de un 3.59%, generando 393,3 millones de reales y empleando a más de 1,26 millones de profesionales formales. En 2004 el mapeo informaba que el sector representaba un 2,09%, lo que refleja un crecimiento evidente.

Al respecto, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró este año, tras el triunfo de El agente secreto en los Globos de Oro, que “la cultura necesita ser tratada como una política permanente, capaz de formar ciudadanos, ampliar la conciencia social y generar millones de empleos”.

Más allá de la inversión

Los actores premiados con los Globos de Oro Wagner Moura y Fernanda Torres declararon tras sus victorias que su éxito fue posible gracias a “políticas públicas de formación cultural y acceso temprano a la educación artística“ (Moura) y “un país democrático que ama a su cultura” (Torres). Ambos también se han referido a la importancia de seguir haciendo cine vinculado a Brasil, su historia y su contexto, en relación a cómo El agente secreto y Aún estoy aquí exponen con crudeza la realidad vivida durante la dictadura militar brasileña.

Extraída de El Tiempo

Luego de ganar su Globo de Oro, Moura declaró que “es crucial seguir haciendo cine sobre la dictadura militar porque sigue siendo una herida en Brasil”, vinculando la cinta con el gobierno de Bolsonaro y símiles con el autoritarismo.

Así, con un enfoque de inversión estatal, acceso a la cultura y en historias nacionales ligadas a la memoria histórica, el cine brasileño ha roto moldes y, mientras solidifica su industria, ha cosechado éxitos en el extranjero.